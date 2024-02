Nuovo DS per il Follonica Hockey dopo la scomparsa di Simone Pantani

Follonica: Follonica Hockey 1952 comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Riccardo Checchi relativamente all’incarico di direttore sportivo lasciato vacante dopo la perdita del compianto Simone Pantani.



Riccardo Checchi ha accettato la collaborazione e già sta lavorando nel suo ruolo, apprezzando e condividendo il progetto che la società gli ha proposto.

Riccardo Checchi è conosciutissimo nel mondo dell’hockey oltre che per avere ricoperto l’incarico di direttore sportivo a Sarzana e Forte dei Marmi anche per la profonda conoscenza del movimento e dei giocatori, inoltre anche per gli ottimi rapporti di amicizia che lo legavano a Simone Pantani.

La società rappresenta la sua soddisfazione per questa collaborazione e auspica che sia un altro passo nell’ambito di un progetto più professionale e completo, e augura a Riccardo un buon lavoro.