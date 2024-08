Nuovo contratto dirigenza medica, Giani: “Importante l’ok ricevuto da Anaao Assomed”

Firenze: Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Eugenio Giani per l’ok ricevuto dal sindacato di medici e dirigenti dell'area sanità Toscana Anaao Assomed, rispetto all’atto con il quale la giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l’applicazione del contratto della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. Indirizzi che ora saranno trasmessi alle aziende sanitarie ed ospedaliere e a tutti gli enti del sistema sanitario regionale per la loro attuazione.



“Il documento approvato – ha detto Giani - è il frutto di un lungo confronto portato avanti con le organizzazioni dell’intersindacale dell’area sanità Toscana e che punta a creare una sanità pubblica capace di valorizzare la ricchezza di tutto il sistema. L’avallo che abbiamo ricevuto da Anaao Assomed è motivo d’orgoglio che conferma la bontà dell’operato della giunta toscana. Un risultato importante che ci spinge a proseguire sulla strada della collaborazione per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini toscani”.