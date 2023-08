Nuovi incentivi alle assunzioni di giovani

Confcommercio: “L’auspicio è che favorisca l’incontro tra la domanda e l’offerta”

Grosseto: Secondo un sondaggio riportato dal Sole 24 Ore, a dicembre 2022 i Neet rappresentavano il 15,5 per cento dei percettori del reddito di cittadinanza.

Da fine luglio sono due le novità introdotte dal Governo: l'abolizione del reddito di cittadinanza, anche per i circa 61mila NEET, e i nuovi incentivi per l'assunzione proprio per questa categoria di giovani, compresi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.

Confcommercio Grosseto ricorda alle imprese che è già possibile richiedere gli incentivi per per questa tipologia di lavoratori.

L’associazione precisa che l’agevolazione si applica alle sole assunzioni effettuate dal primo giugno al 31 dicembre 2023 con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo ha una durata massima di dodici mesi ed è pari al 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali.

“La misura, prevista dal Decreto Lavoro – commentano da Confcommercio Grosseto – era attesa anche sul nostro territorio. E' evidente che senza incentivi economici il costo del lavoro per le aziende è spesso insostenibile. Sarà quindi indispensabile, al di là degli incentivi straordinari, un provvedimento strutturale che riduca sensibilmente il costo per i personale dipendente”. Per usufruire dell’incentivo sopracitato, il datore di lavoro dovrà presentare all’Inps un’istanza preliminare di ammissione utilizzando l’apposito modello “Neet23” già disponibile on line. Le domande sono infatti aperte da questa settimana.

Come spiegato ancora dall'associazione, Inps accerterà poi una serie di dati, tra i quali saranno presi in considerazione anche, ad esempio, la regolarità contributiva Durc, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la copertura finanziaria. Ad esito positivo delle verifiche l’Istituto confermerà entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta la prenotazione dell’importo.

In caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro dovrà assumere entro sette giorni di calendario il lavoratore interessato, se non lo avesse già fatto.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza nella presentazione dell’istanza, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio Paghe della Confcommercio Grosseto contattando il numero 0565 470505.