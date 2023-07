Nuovi cantieri comunali a Follonica: «Una novità importante per la cittadinanza»

Follonica: «il consigliere Pizzichi – spiega l'assessora Giorgieri – diffonde un immotivato allarme sui costi dell'opera». Con il progetto contenuto nella proposta di partenariato pubblico privato dal valore di oltre 15 milioni di euro e legato all'azienda Eurospin potranno essere realizzate alcune opere pubbliche da tempo attese



«Nella nota inviata questa mattina ai giornali dal consigliere comunale della Lega Daniele Pizzichi vengono diffuse delle gravi inesattezze, che è importante smentire» afferma l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri. Il consigliere, nella nota relativa al project financing legato alla realizzazione del supermercato Eurospin, parla infatti di un aumento della Tari del 14 percento a carico della cittadinanza: «un dato totalmente irreale» afferma Giorgieri.

Con il progetto contenuto nella proposta di partenariato pubblico privato dal valore di oltre 15 milioni di euro e legato all'azienda Eurospin potranno essere realizzate alcune opere pubbliche da tempo attese, e senza oneri finanziari per l'Amministrazione comunale, come i nuovi cantieri comunali, un'area dedicata alla protezione civile e uno spazio più efficiente per l'archivio comunale. I cantieri comunali e i locali per la Protezione Civile, oggi situati in Amendola, verranno trasferiti alla Mezza Luna, in uno spazio pensato ad hoc. I locali saranno più efficienti e funzionali e saranno realizzati con soluzioni di efficientamento energetico.

«Pizzichi – spiega Giorgieri – diffonde un immotivato allarme sui costi dell'opera. Già in sede di Consiglio comunale è stato spiegato che il costo del nuovo centro di raccolta sarebbe stato oggetto di una riunione specifica, tra Sei Toscana e le autorità di ambito. In questa occasione dovranno essere definiti i tempi dell'ammortamento per la cittadinanza, che ovviamente non potranno mai essere di un anno, come afferma Pizzichi. Saranno come minimo dieci anni e l'aumento pro capite, se mai ci sarà, sarà veramente irrisorio. Forse Pizzichi era disattento durante il consiglio comunale o forse si sente già in campagna elettorale».

Per quanto attiene al costo dell’opera ed al suo impatto sulla tariffa, va precisato che si seguono le regole dettate da Arera. Giorgieri sottolinea poi l'importanza che ha per la città di Follonica un nuovo centro di raccolta, moderno ed efficiente. Un progetto che è stato approvato dall'Ato, ente che riunisce sindaci di varie realtà politiche: «Siamo convinti del valore del progetto presentato – conclude l'assessora – la cittadinanza non verrà assolutamente penalizzata, come afferma Pizzichi. Al contrario, la realizzazione dei nuovi cantieri porterà un giovamento per tutte e tutti».