Nuovi arrivi nel Grosseto calcio che si prepara per il campionato

Grosseto: L’US Grosseto annuncia l’arrivo di nuovi giocatori che entreranno nella rosa per il prossimo campionato.

Dal Trapani, con la formula del prestito, è arrivato a Grosseto il difensore Daniele Bolcano.





Difensore centrale, classe 2003, cresce nel settore giovanile del Genoa fino ad arrivare alla formazione Primavera. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce a Trapani con il quale mette a segno 2 gol in 19 presenze.

Anche Luigi Pellegrini è un nuovo giocatore dell’US Grosseto.





Portiere classe 2005, originario di Ruvo, dopo gli inizi nelle scuole calcio della sua città, passa al Bari, dove si impone subito nell’Under 17. Nell’estate 2022, viene convocato per il ritiro con la prima squadra. Successivamente per lui esperienze con la Primavera. Nell’agosto del 2023 siede in panchina nella sfida di Coppa Italia tra Bari e Parma. Arriva a Grosseto con la formula del prestito.