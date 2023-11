Ambiente Nuove postazioni per i rifiuti: da martedì 5 dicembre i cassonetti si apriranno solo con la 6Card 22 novembre 2023

I cittadini interessati dalla modifica del conferimento dovranno avere la tessera per gettare i propri rifiuti

Scarlino: La nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti è arrivata alla fase finale. Le postazioni stradali che hanno sostituito in tutto il territorio comunale il porta a porta (fatta eccezione per il borgo storico) saranno accessibili solo con la 6Card da martedì 5 dicembre. La tessera associata ad ogni utenza Tari permetterà infatti di aprire i vari cassonetti: basterà seguire le indicazioni riportate su ogni contenitore. I cassonetti sono caratterizzati da una migliore modalità di conferimento, un elevato standard qualitativo e da un design moderno anche al fine di migliorare il decoro urbano. Tutte le postazioni comprendono le cinque tipologie di rifiuto, carta e cartone, organico, vetro, multimateriale e indifferenziato: i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, attraverso la 6Card, consentono di associare ogni conferimento alla singola utenza al fine di calibrare la parte variabile della tariffa anche sulla base della collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata. Per chi non avesse ancora ritirato la propria 6Card può rivolgersi, sabato 25 novembre, all’ufficio Tari di via Matteotti a Scarlino Scalo aperto dalle 9 alle 13. «La percentuale di ritiro della tessera è alta ma ancora non è stata raggiunto il 100% delle consegne – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Invitiamo i cittadini che ancora non lo hanno fatto ad andare all’ufficio Tari perché tra pochi giorni i cassonetti si apriranno solo con la 6Card». Seguici





