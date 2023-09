Nuova organizzazione del servizio rifiuti: l’Amministrazione incontra i cittadini

Martedì 26 settembre alle ore 21 la riunione nella sala del Consiglio comunale. Vicesindaco Giulianelli: «Invitiamo tutti gli scarlinesi a ritirare la 6Card»

Scarlino: Nel centro urbano capoluogo da fine ottobre cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti. Nelle zone di Valle, Belvedere e aree limitrofe sarà sospeso il porta a porta e verranno installate le postazioni stradali ad accesso controllato. Sabato 21 ottobre sarà l’ultimo giorno di ritiro: dopo i cittadini dovranno portare i propri rifiuti nei cassonetti che fino a novembre resteranno aperti, successivamente saranno infatti accessibili solo con la 6Card.

Nelle aree del borgo storico invece resta il porta a porta ma sarà introdotto un nuovo calendario di ritiro e gli imballaggi in vetro dovranno essere conferiti nei contenitori stradali (colore verde), che, anche in questo caso, si apriranno con la 6Card a partire da novembre.

Martedì 26 settembre alle ore 21 in sala consiliare, si terrà l’ultimo incontro con i cittadini dedicato a chi è interessato dal porta a porta nel borgo storico e nelle aree vicine. «Ricordo – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – che da novembre tutte le postazioni stradali, quindi anche quelle nel resto del territorio comunale, verranno chiuse e saranno accessibili solo con la 6Card. Ancora in molti non l’hanno ritirata, quindi l’invito è di andare a prendere la propria tessera».

A partire da lunedì 2 ottobre e fino a sabato 14 ottobre, i cittadini del centro urbano capoluogo potranno ritirare la 6Card dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 in sala consiliare in piazza Garibaldi.

Per i residenti delle altre zone invece è possibile ancora ritirarla all’ufficio Tari di Scarlino Scalo (viale Matteotti, 45; telefono 0566 1889682) il lunedì e il mercoledì dalle 09.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.