La Guardia di Finanza di Livorno in visita ai pazienti del reparto Pediatria dell'Ospedale

Livorno: Come da tradizione, nella giornata del 23 dicembre, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, unitamente a due unità cinofile, si sono recati presso il Reparto di Pediatria del locale nosocomio per incontrare i piccoli pazienti e passare assieme a loro e ai familiari un momento di spensieratezza. L’evento è stato allietato dalla presenza di Dely e Giambo, due Labrador in servizio a Livorno, molto apprezzati dai piccoli. Per tutti un piccolo regalo il fumetto di Finzy, la mascotte della Guardia di finanza. Il Primario del Reparto di pediatria, Dott. Roberto Danieli e la coordinatrice infermieristica Elena Wust hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà dimostrata ai piccoli degenti anche in quest’occasione.

