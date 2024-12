Sport Torneo nazionale di fine anno a Bastia Umbra per l'Under 14 Brandini Grosseto 26 dicembre 2024

Grosseto: Dopo l’ultima partita del Girone, l’attività e l’entusiasmo non mancano e quindi Venerdì 27 le ragazze del Team U14 Brandini Grosseto partono per il 13° Torneo Nazionale Città di Bastia e Assisi (PG) che si disputerà nei giorni 28 e 29 Dicembre. Grande novità per questa iniziativa è la presenza nel Team Brandini di due atlete autorizzate per l’occasione dalle rispettive Società: Emma Scali del Volley MASSA Marittima ASD e Viola Nocciarelli della Pallavolo Primo Salto Siena.



La Società ringrazia entrambi i sodalizi per la disponibilità e lo spirito sportivo dimostrato. Un grosso in bocca al lupo al Team maremmano.

