Nozze d'oro nel 2026 per il Trofeo Maremma di Rally. Intanto si scaldano i motori per la 49° edizione

Follonica: Arriva il Trofeo Maremma in riva al Golfo. La manifestazione tirrenica si conferma nella Coppa di Zona CR7.

Il 49° Trofeo Maremma si presenta con molte novità e con non poche conferme. La gara, come lo scorso anno partirà dal centro di Follonica, di front alla gelateria Pagni ( piazza Guerrazzi) per poi concludersi domenica 6 aprile 2025, sul lungomare di Follonica.

Un nuovo volto per il rally tirrenico: la città di Follonica abbraccia l'evento motoristico con la felicità del patron Paolo Santini, che ringrazia per la collaborazione le amministrazioni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino, vale a dire i comuni coinvolti.

La scuderia follonichese ha rivisitato la gara, che si svolgerà in due giornate, per renderla ancora più avvincente ed intrigante per i piloti, confermando anche le vetture storiche , magari con qualche vetture che ha fatto la storia del mondiale rally.

Il lavoro preparatorio a monte dell'evento è stato completato, il puzzle dell'edizione 2025 è dunque pronto, con la conferma della partenza e arrivo a Follonica, sul lungomare.

Top secret, sulle prove speciali, al momento nessuna indiscrezione, ma sembra ci sia un tratto inedito ma con un ritorno al passato.

Il Trofeo Maremma è una gara che guarda al territorio. Notevole il coinvolgimento tra Follonica, il cuore pulsante della gara , Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino che sostengono l'evento inteso oltre che come momento di sport anche come ideale veicolo di promozione turistica, con l'afflusso legato alla gara: dai partecipanti al team, addetti ai lavori, e appassionati che mediamente soggiornano sui luoghi per -quattro giorni, con evidente ricaduta economica positiva per il compatto ricettivo.