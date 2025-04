Lirica in Piazza 2025

L’opera lirica torna a incantare Massa Marittima

Massa Marittima: La magia della grande opera lirica torna nella splendida cornice di piazza Garibaldi a Massa Marittima con l’edizione 2025 di Lirica in Piazza, in programma il 3, 4 e 5 agosto con inizio alle ore 21.15. Un appuntamento attesissimo che, come ogni anno, porta la musica e l’emozione dell’opera nel cuore di una delle piazze più suggestive d’Italia.

Il cartellone è stato presentato nel Palazzo della Provincia di Grosseto questa mattina: tre capolavori del repertorio lirico conquisteranno il pubblico trasformando piazza Garibaldi in un palcoscenico a cielo aperto. Si comincia domenica 3 agosto con Turandot di Giacomo Puccini, lunedì 4 agosto sarà la volta di Elisir d’amore di Gaetano Donizetti e martedì 5 agosto gran finale con Aida di Giuseppe Verdi.

Tre serate di grande spettacolo che vedranno in scena artisti di fama internazionale, accompagnati dalla Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini. E non mancherà la straordinaria Katia Ricciarelli, che è stata presidente in Commissione alle audizioni e anche quest’anno ci onorerà della sua presenza collaborando alla messa in scena delle opere.

Una produzione curata da Musicainsieme e Bucaneve, con la direzione artistica del M° Leonardo Quadrini, realizzata in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, che ancora una volta conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e della grande musica lirica.

“Quest’anno Lirica in Piazza celebra un anniversario molto importante per la città di Massa Marittima – afferma la sindaca Irene Marconi – il Festival, giunto alla sua 38° edizione, è stato infatti inserito tra i principali eventi dedicati agli 800 anni del Libero Comune, una data simbolo di uno dei periodi più produttivi e fiorenti della comunità massetana, così denso di significati da sollecitare naturalmente non solo la curiosità sul passato, ma anche nuovi interrogativi sul futuro. Per celebrare questa ricorrenza, il Comune, con Musicainsieme, Bucaneve, l’associazione La Macina e Bitonto Festival, ha organizzato per la prima volta quest’anno, nel mese di marzo, le audizioni di Lirica in Piazza, che hanno registrato la partecipazione di oltre 40 cantanti lirici provenienti dall’Italia e dall’estero. Un vero successo. I cantanti sono stati giudicati da una commissione di esperti, presieduta da Katia Ricciarelli, per contendersi alcuni ruoli principali, tra i quali Aida di Giuseppe Verdi; Don Pasquale di Gaetano Donizetti; Turandot di Giacomo Puccini. Non vediamo l’ora, dunque, di poterli ascoltare ad agosto sul meraviglioso palco di Lirica in Piazza.”

“È con grande entusiasmo che presentiamo l’edizione 2025: – commenta il maestro Leonardo Quadrini - anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma in grado di coniugare spettacolarità, profondità artistica e varietà di linguaggi. Apriremo domenica 3 agosto con Turandot di Giacomo Puccini, un’opera imponente e visionaria, simbolo dell’estremo romanticismo del Novecento; proseguiremo lunedì 4 agosto con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, una delle commedie più amate del repertorio, capace di incantare con leggerezza e sentimento; chiuderemo martedì 5 agosto con Aida di Giuseppe Verdi, una delle opere più grandiose della storia della lirica, perfetta per concludere con solennità e magnificenza”.

“Desidero ringraziare il Comune di Massa Marittima per il sostegno continuo e convinto a questa manifestazione, che da anni valorizza il territorio attraverso la grande musica. – prosegue il maestro Quadrini - Un ringraziamento speciale va alla straordinaria Katia Ricciarelli, che anche quest’anno ci onora della sua presenza, confermando il suo legame profondo con Lirica in Piazza e il suo prezioso contributo alla crescita artistica della manifestazione. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi trasportare dalla potenza evocativa dell’opera lirica, in un luogo dove la bellezza naturale e architettonica si fonde con l’arte in un’unica, indimenticabile esperienza.”

La prevendita dei biglietti al seguente link:

https://www.ticketone.it/eventseries/lirica-in-piazza-2025-3872741/