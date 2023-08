"Notti di Note" con Mysterio, Tango y Folia alla Pro loco

Porto Santo Stefano: Il ๐๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ข-๐‚๐ก๐ข๐š๐œ๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐๐ฎ๐จ apre la rassegna musicale ๐๐จ๐ญ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐๐จ๐ญ๐ž con Mysterio, Tango y Folia martedรฌ 8 agosto ore 21.30 ad ingresso gratuito, un prezioso omaggio alla musica argentina e al suo compositore piรน rappresentativo Astor Piazzolla, nellโ€™incantevole scenario della Fortezza Spagnola.



Il duo Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta, chitarra e bandoneรณn, ha effettuato tournรจe in piรน di 50 paesi del mondo, riscuotendo ovunque straordinari consensi di critica e di pubblico. Lโ€™iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, la partecipazione dellโ€™Assessore alla Cultura Chiara Orsini e la direzione artistica di Veronica Bracci si pone come obiettivo quello di contribuire a portare lโ€™Argentario ad affermarsi come centro di diffusione della cultura e della pratica musicale oltre a fornire a residenti e villeggianti un'offerta all'altezza delle aspettative del nostro promontorio.

Prossimi appuntamenti con Notti di Note, il 20 e 27 agosto e lโ€™1 e il 2 settembre. Per informazioni: chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 329 0739155