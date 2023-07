Sport "Non c'è avversario per il Maremmano". L'U.S.Grosseto apre la campagna abbonamenti 3 luglio 2023

Grosseto: E dopo l’anteprima in esclusiva per i presenti all’ultima serata della festa biancorossa, fuori ora la Campagna Abbonamenti di U.S. Grosseto.

"Non c'è avversario per il Maremmano" è lo slogan scelto per accompagnare in battaglia i calciatori del Grosseto nel campionato di Serie D 2023-2024. Si parte venerdì 7 luglio al Centro Sportivo di Roselle con il rinnovo delle tessere della passata stagione. La prelazione andrà avanti fino a venerdì 14 luglio. Da domenica 16 luglio via alle nuove emissioni dei tagliandi, sottoscrivibili anche presso Tabaccheria Stolzi ed Edicola La Vasca, oltre che al Centro Sportivo di Roselle. Riduzioni per i minori di 12 anni e per gli invalidi sopra il 66%. Agevolazioni per i tesserati di U.S. Grosseto e per il pacchetto famiglia: 3 abbonamenti dello stesso nucleo. Prevista una giornata biancorossa.



