Niente revisione per il processo bis del Costa Concordia 14 gennaio 2023

Gianni Mancini L'ex comandante Schettino, condotto nel mese di maggio nel carcere di Rebibbia, svolge dal mese di settembre 2022 come misura alternativa l'attività di digitalizzazione di processi, in particolare, quello di Ustica.

Grosseto: Niente da fare, non ci sarà il processo bis per l'ex comandante Francesco Schettino.

Nessun nuovo processo, dunque, per la tragedia del Costa Concordia del gennaio 2012. La Corte di Cassazione ha respinto infatti il ricorso della difesa contro l'ordinanza della Corte di Appello di Genova che quasi un anno fa aveva negato la revisione del processo per il naufragio della più grande nave della Marina Italiana, il Costa Concordia.

