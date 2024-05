Nel Palazzo della Provincia si è svolto l’open day sui corsi ITS per gli studenti del territorio

Grosseto: La Provincia di Grosseto è stata la prima tappa dell’open day promosso dal Parlamento regionale degli studenti per presentare le opportunità fornite dagli ITS ai giovani del territorio. Si tratta di percorsi di studio, che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, e che consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.



L’incontro si è svolto nel Palazzo della Provincia e ha visto la partecipazione degli studenti del triennio degli istituti superiori. Nell’occasione è stato presentato il progetto proposto dalla Seconda Commissione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana sull'ordinamento post diploma nelle sue varie sfaccettature, sottolineando la volontà di garantire agli studenti e studentesse la possibilità di fare scelte più consapevoli nel prossimo futuro. La mattina è poi proseguita con la formazione di quattro tavoli di confronto, ognuno per ogni fondazione ITS operante anche sul territorio di Grosseto: ovvero EAT per l’agroalimentare; MITA per il mondo della moda; Fondazione TAB per il turismo; VITA per le Biotecnologie ambientali e industriali. Gli studenti, divisi in gruppi, hanno incontrato le varie fondazioni che hanno spiegato loro come è organizzato il percorso biennale e hanno risposto a dubbi e domande.