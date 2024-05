Politica Incontro segretario Nazionale On. Antonio Tajani, Foza Italia ringrazia 19 maggio 2024

19 maggio 2024 155

155 Stampa

Redazione

Talamone: Il Coordinamento provinciale di Forza Italia ringrazia pubblicamente e sentitamente tutti coloro che ieri sera hanno preso parte all’evento che si e’ tenuto al Tramonto Beach, alla presenza del Segretario Nazionale On. Antonio Tajani, degli On. Deborah Bergamini e Francesco Battistoni, del Sen. Stefania Craxi, del Coordinatore Provinciale Roberto Berardi e della candidata alle elezioni europee Valentina Corsetti. "Tajani ha affrontato temi importanti, ribadendo in particolare la centralità dell’Italia in Europa e precisando che il diritto romano e la cultura italiana hanno svolto un ruolo fondamentale nella creazione dell’Unione Europea. La presenza dei big del partito e la grande partecipazione di amici e simpatizzanti di Forza Italia hanno contribuito al grande successo dell’evento. Un sentito grazie anche agli organizzatori e militanti del nostro Coordinamento Provinciale Forza Italia Grosseto, ai quali questa mattina ha fatto arrivare il propri complimenti anche a Tajani", termina Forza Italia Grosseto. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Incontro segretario Nazionale On. Antonio Tajani, Foza Italia ringrazia Incontro segretario Nazionale On. Antonio Tajani, Foza Italia ringrazia 2024-05-19T17:00:00+02:00 181 it Incontro segretario Nazionale On. Antonio Tajani, Foza Italia ringrazia PT1M /media/images/b787e052-f47d-484a-9874-7c4dc94b90b4.jpg /media/images/b787e052-f47d-484a-9874-7c4dc94b90b4.jpg Maremma News Orbetello, Sun, 19 May 2024 17:00:00 GMT