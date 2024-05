Amministrative. Botta e risposta. Francesca Travison risponde a Monica Faenzi

Nel corso di una cena a sostegno della campagna elettorale del candidato a sindaco Matteo Buoncristiani, la candidata Monica Faenzi ha parlato di "collusione tra i sindaci di Scarlino e le industrie del territorio.



Scarlino: «La parola chiave della candidata Faenzi in questa campagna elettorale rivolta nei miei confronti e della mia Amministrazione è ‘collusa’, peccato che non abbia mai specificato con chi e in che termini lo sarei. Delle due l’una: o usa un termine senza conoscerne il significato oppure non si rende conto della gravità di quello che dice. Io propendo però per una terza ipotesi, che sia talmente in difficoltà da cercare di alzare i toni e creare una ‘bagarre’ tale da farsi pubblicità grazie a me”. Così Francesca Travison, sindaco di Scarlino e in corsa per la riconferma.

«Faenzi - sostiene Travison - ci ha abituato alla politica urlata e del ‘dire per non dire’ gettando il sasso e nascondendo la mano. A questo punto che circostanzi e porti in piazza, o nelle sedi opportune, le prove delle mie ‘collusioni’, ma non lo farà perché sa bene che io non lo sono con nessuno e che ho sempre amministrato nell’interesse dei cittadini che, anche in questa campagna elettorale, mi stanno dimostrando il loro apprezzamento, appoggio e sostegno”. Travison è perplessa anche di fronte alle parole della Faenzi secondo cui lei potrebbe riunire il centrodestra e che oggi lo rappresenterebbe, a differenza della lista del sindaco uscente. “Mi sbaglio - domanda Travison - o a parlare è la stessa Faenzi che nella campagna delle Regionali sostenne apertamente e pubblicamente, con tanto di video, Leonardo Marras? E non è sempre la stessa che lasciò Berlusconi per fondare un movimento a sostegno del Governo allora a guida Pd? E questa sarebbe la persona che vuole riunire il centrodestra? A me pare quella che lo vuole spaccare ancora di più”.

Su Fratelli d'Italia Francesca Travison è chiara. “Fratelli d’Italia non sta con me - afferma - perché non ho mai ceduto a richieste e ricatti politici e non l'ho fatto perché chi aveva quelle pretese era gente locale che non meritava. Altro che gruppo che le ha fatto trovare tutto apparecchiato, visto che la stessa Faenzi ha telefonato a tantissime persone ottenendo sempre la solita risposta ‘no, grazie’. Dunque - conclude Francesca Travison - faccia la sua campagna sui contenuti e la smetta di gettare fango sugli altri o su chi è riuscito ad arrivare laddove lei ha fallito, cioè vincere le elezioni a Scarlino. È probabilmente questo non altro, il motivo di tanto livore nei miei confronti”.