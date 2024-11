Natale Insieme, si accende il Natale di Montalcino tra luci e colori

Il programma degli eventi e degli appuntamenti, che andrà avanti fino a 6 Gennaio 2025, vede la stretta collaborazione del Comune con le associazioni di Montalcino

Montalcino: Un ricco calendario di eventi per celebrare il Natale, la tradizione, i sapori, l’arte e la musica, in un’atmosfera unica che solo Montalcino può regalare. Il Comune, con la collaborazione delle tante associazioni di Montalcino, per le prossime festività natalizie, ha promosso, sostenuto e coordinato un programma importante che offre numerose attività per tutte le età che arricchiscono la comunità e accolgono i visitatori.

Il programma prende il via con la musica e il tradizionale Concerto di Santa Cecilia sabato 30 novembre alle ore 18:00 al teatro degli Astrusi a cura della Filarmonica e della Corale G. Puccini. Domenica 1 dicembre alle ore 11:30 al Santuario della Madonna del Soccorso, Santa Messa di Santa Cecilia e passeggiata della Filarmonica per le vie del centro cittadino, in Piazza del Popolo alle ore 18:30 accensione dell’albero con il concerto di Sisters And Brothers Gospel Choir – Ensemble “Xmas Gospel” a cura di Pro Loco Montalcino).

Nel fine settimana dell’Immacolata protagonista sarà l’artigianato, la musica e il teatro: venerdì 6 dicembre al Teatro degli Astrusi alle ore 21:15 lo spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi dal titolo Cahiers D’écriture, due studi preparatori per “A la Rechèrche du Temps Perdu” di Marcel Proust, sabato 7 – domenica 8 dicembre ‘Mastri Nel Tempo’ mercato artigianale natalizio a cura di Pro Loco Montalcino, sabato 7 dicembre nel Centro Storico alle ore 16:00 ‘THE WHITE CAROLS - Christmas Street Band a cura di Pro Loco Montalcino, alle ore 18:30 nella Concattedrale del SS. Salvatore – ore 18:30 Concerto A Lume Di Candela a cura dell’Unità Pastorale di Montalcino, alle ore 21:15 al Teatro degli Astrusi Teatro degli Astrusi alle ore 21:15 lo spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi dal titolo Cahiers d’écriture, due studi preparatori per “A la Rechèrche du Temps Perdu” di Marcel Proust; domenica 8 dicembre alle ore 9:00 al Santuario della Madonna del Soccorso si svolgerà lo Scoprimento Della Sacra Immagine e alle ore 11:00 Santa Messa Solenne, alle ore 10:00 Santa Messa all’Abbazia di Sant’Antino e alle ore 18:00 presso la Fortezza Trecentesca inaugurazione della mostra ‘Siena Invicta’, opere della pittrice Silvia Gasparini a cura della Confraternita del Santuario di Maria SS. del Soccorso.

Si prosegue poi venerdì 13 dicembre alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi con la Compagnia Teatrale di San Desiderio nella commedia ‘La menzogna’, adattamento teatrale del film ‘Perfetti sconosciuti’ a cura della Contrada della Selva e del Quartiere Travaglio; sabato 14 dicembre alle ore 17:00 presso la Chiesa di Sant’Agostino inaugurazione dei Presepi e conversazione d’arte di Ilaria Bichi Ruspoli sulla La Natività nell’arte, alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi ‘CANTAUTORI, una storia italiana’ concerto di Beneficenza della Musicisti Nati Band a cura di Coesioni, Hope-Hope e Misericordia Montalcino; domenica 15 dicembre alle ore 17:00 Teatro degli Astrusi spettacolo teatrale per grandi e piccini ‘Una ricetta di Natale’ a cura del Teatrino dei Fondi, alle ore 18:30 al Palazzo Comunale Storico inaugurazioni delle mostre: “Montalcino: Fotografi E Fotografie 2024” e “Il Nara: (la mia) Montalcino di legno’, eventi a cura di Pro Loco Montalcino.

Mercoledì 18 dicembre alle ore 15:30 presso la Chiesa di Sant’Egidio Canti e incontro scuola/famiglia della scuola dell’infanzia di Montalcino, alle ore 21:15 al Teatro degli Astrusi serata cinematografica con il film ‘IL RAGAZZO E L’AIRONE’ per la regia di Hayao Miyazaki a cura di Teatrino dei Fondi e giovedì 19 dicembre alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi Montalcinè d’inverno – Incontri al Cinema a cura di Pro Loco Montalcino. Venerdì 20 dicembre alle ore 16:30 alla Chiesa di Sant’Egidio Canti e incontro scuola/famiglia della scuola dell’infanzia di Montalcino, a seguire in Piazza del Popolo ‘Insieme sotto l’albero’ - mostra degli elaborati eseguiti durante i laboratori della Scuola Primaria di Montalcino, merenda per i bambini della scuola offerta dall’Avis Comunale di Montalcino e musica dal vivo sotto l’albero, a cura della Filarmonica G. Puccini; sabato 21 dicembre ore 17:00 Teatro degli Astrusi, cinema per ragazzi con il film “INSIDE OUT 2” Regia: Kelsey Mann e domenica 22 dicembre alle ore 11:00 ai Musei di Montalcino laboratorio di arte floreale in stile naturale con Beatrice Ramirez ‘Il Centro Tavola Natalizio’ a cura di Opera Laboratori; alle ore 17:30 presso la Chiesa di San Pietro Concerto di Natale della Filarmonica G. Puccini - banda e corale, a seguire aperitivo degli auguri a cura di Quartiere Pianello.

Lunedì 23 dicembre alle ore 16:30 in Piazza del Popolo ‘ARRIVA BABBO NATALE’, un pomeriggio con giochi, musica e merenda con l’animazione di Jolly Blue & Pastorelli Barbara ADMO a cura dei Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga, Travaglio. Martedì 24 dicembre alle ore 18:00 Santa Messa a Sant’Angelo in Colle e alle ore 23:00 Santa Messa Solenne della Notte di Natale in Sant’Egidio. Mercoledì 25 dicembre alle ore 10:00 Santa Messa di Natale a Camigliano, Santa Messa di Natale all’Abbazia di Sant’Antimo e alle ore 11:30 Santa Messa di Natale in Sant’Egidio.

Venerdì 27 dicembre alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi Montalcinè d’inverno - Incontri Al Cinema a cura di Pro Loco Montalcino; sabato 28 dicembre alle ore 21:15 al Teatro degli Astrusi concerto del TOSCANA GOSPEL FESTIVAL The Voices of Victory a cura di Teatrino dei Fondi; domenica 29 dicembre alle ore 20:00 Musei di Montalcino “A cena con Puccini” un percorso musicale ed enogastronomico a cura di Opera Laboratori e lunedì 30 dicembre ore 21:15 al Teatro degli Astrusi cinema per ragazzi con il film “SPIDER-MAN: ACCROSS”, regia Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson a cura di Teatrino dei Fondi)

Martedì 31 dicembre Piazza del Popolo CAPODANNO IN PIAZZA – Aspettando la Mezzanotte dalle ore 17:00 Musica dal vivo e dj set; mercoledì 1 gennaio alle ore 17:00 al Santuario della Madonna del Soccorso Santa Messa della Pace, alle ore 18:00 ai Loggiati Piazza del Popolo Auguri in musica della Filarmonica G. Puccini, alle ore 21:30 al Teatro degli Astrusi CONCERTO DI CAPODANNO con La Band dell’Ortica in ‘Quelli che…Enzo Jannacci’ a cura di Pro Loco Montalcino. Venerdì 3 gennaio alle ore 21:00 Musei di Montalcino UNA NOTTE AL MUSEO a cura di Opera Laboratori; sabato 4 gennaio alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi Montalcine’ d’Inverno –Incontri al cinema a cura di Pro Loco Montalcino; domenica 5 gennaio alle ore 19:30 nel Quartiere Pianello Aperibefana, aperitivo/cena con DJ e serata musicale a cura di Opera Laboratori.

Il programma si chiude lunedì 6 gennaio: alle ore 10:00 all’Abbazia di Sant’Antimo Santa Messa dell’Epifania, alle ore 11:30 alla Chiesa di Sant’Egidio Santa Messa dell’Epifania, alle ore 16:00 in Piazza del Popolo tradizionale Tombola dell’Epifania a cura della V.le Confraternita di Misericordia di Montalcino e alle ore 18:00 ARRIVA LA BEFANA a cura di Pro Loco Montalcino.

Fino al 6 Gennaio 2025 presso la Fortezza Trecentesca sarà visibile ‘SIENA INVICTA’ opere della pittrice Silvia Gasparini a cura della Confraternita del Santuario di Maria SS. del Soccorso, e fino al 31 Gennaio 2025 presso Palazzo Comunale Storico le mostre: “Montalcino: Fotografi E Fotografie 2024” e “Il Nara: (la mia) Montalcino di legno’, eventi a cura di Pro Loco Montalcino.