Maleodoranze, il Comune è pronto a ricorrere alle centraline per il monitoraggio dell’aria

L’atto di indirizzo per individuare la provenienza dei cattivi odori in alcuni quartieri del Golfo

Follonica: L’Amministrazione guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani ascolta le segnalazioni dei cittadini dei quartieri di Salciaina, Cassarello, via della Pace e Corti Nuove, che da anni denunciano - attraverso vari strumenti - la presenza diffusa di emissioni odorigene maleodoranti di al momento di non certa provenienza.

“Tali emissioni – si legge nell’atto di indirizzo – possono essere ricondotte alla presenza di importanti insediamenti come l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Campo Cangino, l’impianto di produzione di bitume in località Cannavota, il polo industriale del Casone nel Comune di Scarlino, tutti nella stessa direttrice dei venti predominanti rispetto al centro abitato”. E’ il caso quindi di fare degli approfondimenti, che vanno di pari passo con le richieste di interventi e adeguamenti rivolte ai vari soggetti per abbattere i cattivi odori, come avvenuto per esempio per il depuratore con Acquedotto del Fiora.

“Il tema – dicono l’assessore all’Ambiente Danilo Baietti e il consigliere con delega Sandro Marrini – è uno dei più sentiti in città e soprattutto da alcune zone, tanto che l’Amministrazione comunale ha dato indirizzo agli uffici di individuare e installare un sistema di monitoraggio continuo allo scopo di misurare e individuare i punti di emissione odorigeni male odoranti nella zona sud est dell’abitato di Follonica. Vogliamo che la situazione sia sempre sotto controllo e faremo in modo di capire da dove arrivano le emissioni. E’ una battaglia che portiamo avanti da anni per la città e che vorremmo arrivasse finalmente a un esito, così da lavorare in maniera mirata sul problema è risolverlo”.