Natale, Follonica presenta il suo calendario delle feste

Concerti, mercatini, spettacoli e attività per bambine e bambini: ecco il calendario degli eventi di Natale organizzato dal Comune di Follonica con la collaborazione di tante realtà del territorio.

Sono oltre quaranta gli appuntamenti che accompagneranno la città di Follonica nei mesi di dicembre e gennaio.

Si parte domani, 8 dicembre, con l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale al Casello Idraulico, il trucca bimbi della Croce Rossa, il mercato del venerdì Christmas edition e la degustazione al Meq, per arrivare fino al 6 gennaio con la Befana che arriverà a Follonica in 500.

Il Teatro Fonderia Leopolda ospiterà tanti spettacoli a tema natalizio: il concerto di Natale della scuola di musica comunale Bonello Bonarelli del 19 dicembre alle 21.15, con tanti ospiti e sorprese, lo spettacolo "Scrooge, a Christmas Carol", del 22 dicembre e lo spettacolo del 28 dicembre “Due maledetti amici”: un viaggio che avviene sulla scena, a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni di avventure, diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei”, torna sul palco con lo showman Rocco Papaleo, per uno spettacolo spontaneo e coinvolgente, in cui anche il pubblico è chiamato a fare la propria parte.

Non mancherà poi la “scostumatissima” tombola napoletana del 29 dicembre, con Gino Curcione, e la festa di Capodanno del 31 dicembre in piazza Sivieri, organizzata dalla Leg Emotion Group, della quale verranno dati i dettagli nei prossimi giorni. Buona. Un'anticipazione: alle 19 del 31 dicembre, in piazza Sivieri, verrà proiettato il film del Centenario del Comune di Follonica, realizzato dal regista Francesco Falaschi insieme allo scrittore Sacha Naspini, dal titolo “La Fabbrica delle storie”.

Le associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del calendario sono tante: il Centro commerciale naturale la Dolcevita, la ProLoco Follonica, il Meq, il mercato settimanale, la Croce Rossa, l'Auser, l'associazione Comitato per la Vita e i Soci Coop.

Tra i tanti eventi dedicati ai più piccoli spicca quello legato all'arrivo di Babbo Natale che si calerà dall'alto grazie all'Edilizia acrobatica: l'appuntamento è in piazza Sivieri alle 16, sabato 16 dicembre. Tra i concerti itineranti sono poi da annoverare i Cantori di Maremma, che saranno domani, 8 dicembre, in via Roma a partire dalle 16 e il concerto del Coro Gospel, che si terrà alle 18.30 in piazza Sivieri domenica 10 dicembre.

«Presentiamo oggi il cartellone delle tante iniziative del nostro Comune – spiega l'assessora Barbara Catalani – Abbiamo un cartellone veramente vasto. Il Teatro Fonderia Leopolda sarà un protagonista di queste festività. Teniamo particolarmente ai due eventi legati alle realtà musicali della città: il concerto della scuola di musica comunale e il concerto della filarmonica G. Piccini. Quello della scuola di musica è un progetto storico voluto da Stefano Cocco Cantini. L'incasso della serata del 19 verrà devoluto alle Opere caritative e coinvolge sia i docenti che gli allievi. Il 1 gennaio, invece, ci sarà il classico appuntamento pomeridiano con il Concerto di Capodanno, curato e realizzato dalla Filarmonica Puccini».

«Grazie alle tante realtà del territorio abbiamo cucito un calendario davvero vasto e fatto per tutti i gusti – spiega l'assessore Alessandro Ricciuti – ci sono tante attività di volontariato ed eventi per i più piccoli. Anche il Meq quest'anno continua a realizzare eventi natalizi, con degustazioni e attività , ampio spazio è poi dato ai mercatini che quest'anno sfrutteranno anche piazza Vittorio Veneto e via Amorotti, per dare un segno di rinnovamento. Tutte le attività, anche quelle di piazza realizzate dalle varie associazioni, non sono fini a se stesse ma hanno come fine la solidarietà e l'intervento di promozione sociale».

I biglietti degli spettacoli del Teatro Fonderia Leopolda sono in vendita al punto Iat di via Roma 49 oppure online su www.adarte.18tickets.it.

