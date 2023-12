Natale al MuVet. Pronto il calendario degli eventi

Vetulonia: Non solo visite guidate ma anche laboratori didattici per bambini e una caccia al tesoro fra le sale del Museo. Il MuVet di Vetulonia riserva a grandi e piccini un ricco cartellone di eventi e tante sorprese per trascorrere il periodo natalizio imparando a conoscere l'arte.



Ecco il calendario delle iniziative al MuVet per il periodo di Natale:

Venerdì 8 dicembre

Ore 11.00 visita guidata Museo

Ingresso ridotto (2.50 euro)

Domenica 10 dicembre

Ore 11.00 Laboratorio didattico “Ghirlanda di Natale & altri addobbi”

Ingresso gratuito per bambini (5-11 anni) e accompagnatori

Prenotazione obbligatoria

Domenica 17 dicembre

Ore 11.00 Laboratorio didattico “Sale di Natale”. Un incontro dedicato al lago Prile, alla storia del Sale nel territorio. Confezionamento di un sale aromatico natalizio.

Ingresso gratuito per bambini (5-11 anni) e accompagnatori

Prenotazione obbligatoria

Domenica 24 dicembre

Ingresso REGALO al costo simbolico di 1 euro e piccolo dono ai visitatori.

Domenica 31 dicembre

Ore 12.00 visita guidata Museo

Ingresso simbolico a 1 euro per i partecipanti alla visita e brindisi augurale.

Sabato 6 gennaio

Ore 11.00 Caccia al tesoro con la Befana

Ingresso gratuito per bambini (5-11 anni) e accompagnatori

Prenotazione obbligatoria