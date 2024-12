Natale 2024: il Comune pensa alla terza età

Pubblicato l’avviso rivolto a enti del terzo settore, associazioni e pubblici esercizi interessati ad organizzare eventi natalizi rivolti principalmente agli anziani

Manciano: Il Comune di Manciano ha pubblicato un avviso per la selezione di enti del terzo settore, associazioni locali e pubblici esercizi interessati a organizzare attività ludico-ricreative e di aggregazione sociale durante le prossime festività natalizie, con particolare attenzione alla terza età.

L’iniziativa mira a promuovere momenti di condivisione e intrattenimento per la comunità, proponendo giochi tradizionali, tornei, intrattenimento musicale e degustazioni di prodotti tipici natalizi. I soggetti selezionati potranno proporre attività in giornate e luoghi diversi, con il supporto del Comune, che metterà a disposizione un contributo complessivo di 1.500 euro sotto forma di premi per i vincitori dei giochi.

«Nessuno deve sentirsi solo durante le festività natalizie – spiega il vicesindaco con delega al Sociale, Roberto Bulgarini –: per questo, oltre ad eventi per i piccoli e le famiglie, vogliamo porre attenzione particolare alla terza età. Spesso gli anziani durante le feste restano da soli e noi, come Comune, vogliamo invece farli sentire parte integrante della comunità, coinvolgendoli in appuntamenti a loro dedicati. Puntiamo sull’inclusione e la condivisione del periodo di festa tra tutti i nostri cittadini, dai più piccoli agli anziani. L’appello è rivolto a tutte le associazioni, gli enti del terzo settore, ma anche commercianti, che vogliono supportare l’Amministrazione in questo progetto».

L’avviso appunto è rivolto a enti del terzo settore, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, associazioni e operatori economici che perseguano finalità educative, ricreative o socioculturali. Le proposte possono essere presentate da singoli soggetti o in collaborazione con altri: il modulo per partecipare è pubblicato sul sito dell’ente (www.comune.manciano.gr.it) e può essere inviato entro giovedì 5 dicembre via pec (comune.manciano@postacert.toscana.it) o consegnato a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a: sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it o telefonare al numero 0564 6205340.