Nasce l'Associazione politico-culturale "I Riformisti - Verso il Terzo Polo"

La nuova formazione vuole essere protagonista già dalle prossime Amministrative.



Grosseto: Si è costituita l'Associazione politico-culturale "I Riformisti - Verso il Terzo Polo", con sede a Grosseto. L'Associazione è presieduta da Valentina Ciacci, coadiuvata dal vice presidente Luca Ceccarelli, dal tesoriere Gianni Brunacci e dalla segretaria Maddalena Smarrazzo.

Il Consiglio direttivo è completato da Paolo Borghi, Valerio Pizzuti, Giuseppe Conti, Achille Gorelli, Maurizio Leuci e Franco Lippi.

"I Riformisti - Verso il Terzo Polo" persegue l'obiettivo della partecipazione del cittadino alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa attraverso trasparenza, solidarietà, coesione sociale e territoriale.

«La proposta politica di questa nuova organizzazione - si legge nella nota - vuole essere capace di intercettare la crescente insoddisfazione dei cittadini elettori nei confronti di un bipolarismo incompiuto e mai capace di rappresentare le esigenze della società civile in tutte le sue espressioni. La percentuale dei non votanti è in continua espansione, ulteriore riprova di un sentimento dilagante di disinteresse e disaffezione. Molte persone, inoltre, continuano a votare partiti per i quali, tuttavia, non sentono più un vero senso di appartenenza.

Lo spazio dell’Associazione è appunto quello inteso a dare cittadinanza a chi non si sente rappresentato, anche perché la crisi d’identità di partiti e movimenti presenti sulla scena politica ha creato pericolosi trasversalismi.

Scopo di "I Riformisti - Verso il Terzo Polo" è proprio quello di creare un quadro nuovo e di rompere quel monopolio politico trasversale che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il metodo non potrà che essere quello di fare politica partendo dalla partecipazione dal basso e dal civismo.

Ciò che accomuna l’Associazione al percorso del nascente Terzo Polo è la voglia e la capacità di dialogare con tutti, conferendo un solido sistema di valori al dialogo tra le forze in campo. Il Terzo Polo non può essere la somma delle forze esistenti, con i loro limiti intrinseci, ma bensì un cammino aggregante, nel quale possano confluire le migliori intelligenze dei territori. Le profonde radici di "I Riformisti - Verso il Terzo Polo" affondano nel percorso che ha portato alla nostra Costituzione e rimarcano i valori della moderazione, della serietà e del dialogo.

Per questi motivi, l’Associazione è in campo fin da subito e vuole essere protagonista, con un ruolo politico attivo, sin dalle prossime scadenze amministrative sul territorio provinciale».