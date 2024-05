Nasce a Grosseto il "Club della bistecca" targato Macelleria Laganga

Grosseto: Nasce il Club della Bistecca, la community esclusiva della Macelleria Laganga dedicata agli amanti della carne e agli appassionati di gusti raffinati ideata in occasione delle celebrazioni dei primi 50 anni di attività della macelleria.



Il Club della Bistecca è iniziativa che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza unica e coinvolgente ai propri clienti. Entrando nel club i membri avranno l'opportunità di approfondire le loro conoscenze sulla carne e di essere guidati da veri e propri sommelier della carne nella scelta delle bistecche più adatte ai loro gusti e alle loro esigenze.





Nell'era moderna, conoscere le differenze tra le varie tipologie di carne è diventato fondamentale. Il Club della Bistecca si impegna a educare i suoi membri sulle caratteristiche distintive delle diverse provenienze fornendo informazioni dettagliate sui tagli, le razze e le tecniche di allevamento. Questa conoscenza consentirà ai membri di fare scelte consapevoli puntando sulla qualità e andando a prediligere prodotti del territorio provenienti da allevamenti estensivi e sostenibili.

I fratelli Laganga credono fermamente nell'importanza di sostenere l'economia locale e promuovere pratiche alimentari responsabili e sostenibili, nel pieno rispetto dell’animale, del territorio, dell’ambiente e delle scelte e stili di vita di ognuno. Attraverso il Club della Bistecca la Macelleria si impegna ad insegnare la cura della selezione delle carni provenienti da allevamenti locali garantendo la loro qualità e provenienza. In questo modo si adoperano per sostiene l'economia locale e contribuire anche alla salvaguardia dell'ambiente nell’ottica di fare la loro parte - e sensibilizzare a farlo – nel ridurre l'impatto ambientale dell'industria alimentare.

In linea con la filosofia di qualità e l'impegno verso gli allevamenti inclusivi, il Club della Bistecca offre a chi deciderà di entrare a farne parte la possibilità di conoscere e apprezzare le migliori carni provenienti anche da allevamenti nazionali e internazionali che condividono i valori della Macelleria Laganga per allargare conoscerne, tipologie, mode e culture.





“Siamo consapevoli che l'eccellenza non conosce confini geografici - dichiara Andrea Laganga, portavoce della Macelleria - e, pertanto, per il Club abbiamo selezionato con cura una varietà di carni provenienti da allevamenti che rispettano gli stessi standard di qualità, sostenibilità e benessere animale che promuoviamo. Questa selezione comprende razze pregiate e rare provenienti da diverse parti del mondo, che offriranno ai nostri membri un'esperienza gustativa unica e avvincente”.

“Crediamo nella diversità e nella valorizzazione delle tradizioni culinarie di ogni territorio - continua Marco Laganga -. Attraverso il Club della Bistecca vogliamo offrire ai nostri membri la possibilità di scoprire nuovi sapori e di ampliare il proprio bagaglio gastronomico, promuovendo una cultura dell'inclusione e dell'apprezzamento delle differenze”.

Chiude Serena Laganga: "Siamo fieri di collaborare con allevatori e fornitori che condividono la nostra visione, garantendo la massima qualità delle carni e il rispetto per l'ambiente e gli animali. Offriamo ai membri del Club la sicurezza di poter scegliere tra una selezione di carni provenienti da allevamenti che rispettano gli standard più elevati di sostenibilità, etica e qualità. Entrare a far parte del Club può essere solo curiosità, voglia di approfondire ma anche garanzia per la clientela, in caso di una ristorazione, o un intrattenimento in più durante un evento per renderlo unico e andare oltre a quello che si trova nel piatto, per diventare consapevoli di cosa si sta facendo e come, soprattutto per chi lavora per noi e condivide la nostra filosofia di vita".

Il Club della Bistecca promuove inoltre lo spunto sul risparmio alimentare incoraggiando i membri a sfruttare al massimo ogni parte della carne. I professionisti - sommelier della carne - che prenderanno parte ai vari appuntamenti condivideranno con i membri del Club consigli su come utilizzare anche le parti meno conosciute offrendo ricette e suggerimenti per creare piatti deliziosi e sostenibili.

I membri del Club della Bistecca avranno accesso a una serie di vantaggi esclusivi: consulenza personalizzata, eventi esclusivi e offerte dedicate, una raccolta punti bistecca con i quali sarà possibili ricevere in omaggio Coltelli da Bistecca pregiati, un bollino di riconoscimento per aver partecipato alle varie iniziative.





Per diventare membri del Club della Bistecca è possibile iscriversi gratuitamente direttamente in Macelleria Laganga a Grosseto. INFO e regolamenti sul sito web della macelleria Laganga (www.macellerialaganga.com).

La macelleria Laganga è un'azienda familiare con una tradizione di oltre 50 anni nella selezione e vendita di carne di alta qualità. Situata nel cuore della città, Laganga è rinomata per la sua vasta selezione di tagli pregiati e per la sua passione per l'eccellenza culinaria.

Dal 2018, la Macelleria Laganga è l’unica macelleria toscana che fa parte della Nazionale Italiana Macellai e partecipa attivamente alle sfide Mondiali di Macelleria per il World Butcher Challenge. Nel 2023 la Macelleria LAGANGA è stata insignita di uno dei riconoscimenti più significativi per il mondo del food entrando a far parte gli AMBASCIATORI del GUSTO.