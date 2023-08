"Music & Wine", fine settimana dedicato alla chitarra “fingerstyle”

Grosseto: Con un ricco cartellone che dallo scorso mese di giugno sta deliziando gli appassionati di musica spaziando dal classico al barocco fino al jazz, l’Associazione degli Amici del Quartetto propone per sabato 5 agosto prossimo alle 21,15 presso il centro visite del Parco della Maremma ad Alberese un altro appuntamento tanto piacevole quanto di estremo interesse nell’ambito del proprio 33° Festival Internazionale Music & Wine.

A salire sulla ribalta sarà il noto chitarrista “fingerstyle” Francesco Tizianel con il proprio nuovo album “Carillon” che unisce alle sue composizioni originali arrangiamenti unici di artisti quali Beatles, Queen, Michael Jackson, David Bowie, Pat Metheny, Lucio Battisti e musiche tratte da film indimenticabili. Diplomato con Lode e “Menzione speciale” presso l’accademia Lizard di Firenze, compositore e arrangiatore Tizianel ha sempre curato un repertorio acustico rivisitando brani classici della musica pop, grazie anche al particolare utilizzo di una chitarra a 7 corde da lui stesso pensata e progettata. Negli anni il repertorio si è impreziosito con proprie composizioni originali. Nel 2010 incontra Tuck & Patti, con cui produce il disco e il singolo “Stop the time” a San Francisco. Il suo ultimo progetto è un guitar show quasi concettuale che lo vede come solo protagonista del palco padroneggiando la tecnica fingerstyle con cover e le composizioni originali del suo ultimo CD solista, Carillon. Il concerto è a ingresso libero e gratuito e prevede anche la degustazione dei migliori vini del territorio a cura di SES – Scuola Europea Sommelier. Realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura, l’evento ha avuto l’apporto determinante della Associazione Pro Loco Arborensis di Alberese. Il Festival Music & Wine proseguirà poi con l’atteso appuntamento del 9 agosto a Campagnatico con il Concerto al Tramonto del Duo formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e da Fabio Montomoli alla chitarra. Evento a pagamento e solo su prenotazione, prevede oltre al concerto una apericena in uno degli scorci panoramici più belli della maremma.



Per informazioni e prenotazioni: whatsapp 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com