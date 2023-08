Museo: Visita guidata gratuita e serata astronomica a caccia di stelle cadenti

Martedì 8 e mercoledì 9 agosto due nuovi eventi al Museo di storia naturale della Maremma



Grosseto: Due giornate di eventi tra terra e cielo. L'estate del Museo di storia naturale della Maremma propone altri due appuntamenti per tutta la famiglia, martedì 8 e mercoledì 9 agosto, a cura degli operatori di MaremMagica.

Martedì 8 agosto alle ore 18 è in programma una visita guidata gratuita delle sale del museo: un viaggio nella biodiversità e nella natura della Maremma Toscana, tra minerali, rocce e fossili, testimoni della storia naturale del territorio, per scoprire la complessità e la ricchezza degli ambienti che lo caratterizzano. Dalle meravigliose isole dell’arcipelago toscano alle preziose zone umide, dalle colline fino alla montagna. Per l'occasione il biglietto d’ingresso al museo costa 3 euro (tariffa ridotta per adulti; gratis per under 14, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni e prenotazioni: segreteria@museonaturalemaremma.it; 0564 488571; WhatsApp 389 0031369.

Mercoledì 9 agosto alle ore 21 invece al Museo di storia naturale della Maremma torna – a grande richiesta – la serata astronomica organizzata da MaremMagica in collaborazione con gli esperti astrofili di Amsa, l’Associazione maremmana di studi astronomici “Galileo Galilei”. Una serata affascinante dedicata a uno dei temi più misteriosi e coinvolgenti: le “Perseidi”, lo spettacolare sciame meteorico comunemente noto come stelle cadenti o lacrime di San Lorenzo. Il programma prevede alle ore 21 una conferenza al museo con relatore Michele Machetti, socio storico di Amsa, che si è formato alla facoltà di Astronomia dell’Università di Bologna. Di seguito, dalle ore 22 a mezzanotte, tutti con lo sguardo verso il cielo a “caccia” di stelle cadenti con potenti telescopi, tra curiosità scientifiche e storie coinvolgenti. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona (incluso il biglietto d’ingresso al museo). In questo caso è richiesta la prenotazione: segreteria@museonaturalemaremma.it; 0564 488571; WhatsApp 389 0031369.