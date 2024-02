Cultura Museo archeologico e d'arte della Maremma, concorso per una posizione di vertice 8 febbraio 2024

Grosseto: Il Comune ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato.

Il profilo sarà quello di istruttore direttivo servizi culturali, area funzionari ad elevate qualificazioni. Alla figura professionale individuata potrà essere assegnato il ruolo di direttore scientifico del Museo archeologico e d'arte della Maremma. Il bando è stato pubblicato alle 10 di stamani, 8 febbraio, sul portale reclutamento InPa. Sino alle 12 dell'8 marzo 2024 sarà possibile visionare il testo integrale del concorso e inviare lì le adesioni compilando l'apposito modulo elettronico. La procedura è accessibile anche tramite il sito istituzionale del Comune di Grosseto alla sezione Amministrazione trasparente, bandi di concorso, concorsi.

