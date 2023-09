Muore investito dal pullman

Follonica: Incidente stradale, alle ore 19.45 circa della sera scorsa, proprio di fronte al distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica, in Via Leopardi.

Richiamata dalle grida di un passante, la squadra smontante si è recata all'esterno della sede dove ha visto che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Follonica intervenuti sul posto, un pullman aveva investito un uomo in sella alla propria bicicletta.

Immediati i soccorsi, con le tecniche di primo soccorso sanitario in attesa del personale medico che, in pochi minuti, era arrivato. A causa delle gravi ferite riportate l'uomo, 46 anni, purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto.

Sul posto automedica di Follonica, ambulanza CRI di Gavorrano, attivato anche Pegaso 3 e i carabinieri.