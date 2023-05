Municipale: Continua l'intensa attività di presidio della Via Roma e zone limitrofe

Grosseto: Continua l'intensa attività di presidio della Via Roma e vie limitrofe a tutela alla sicurezza urbana da parte degli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Grosseto. Ieri 22.05.23 durante i consueti servizi di Prossimità per il controllo del territorio, una pattuglia ha fermato in Piazza Ferretti un neo maggiorenne ed un minore, entrambi di nazionalità Tunisina, in possesso di stupefacenti se pur in modica quantità.

D’intesa con il P.M Minorile del Tribunale di Firenze e con il P.M di turno della Procura presso il Tribunale di Grosseto, il personale di Polizia Municipale ha provveduto all'identificazione degli stranieri risultati privi di documenti, procedendo ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. Il minore è stato segnalato al Tribunale Minorile di Firenze per il possesso della sostanza. Un attività costante di presenza, quella della Polizia Municipale nelle aree della via Roma e limitrofe, che va avanti oramai da mesi con lo scopo di contrastare alcune attività illecite e di garantire l’ordinata e civile convivenza della cittadinanza ed innalzare il livello di sicurezza percepita.