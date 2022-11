Sport Mtb: Il 4 dicembre premiazioni finali per il circuito Maremma Tosco Laziale 26 novembre 2022

Redazione Viterbo: Manca ormai una settimana alle premiazioni finali del circuito Maremma Tosco Laziale, una delle challenge più antiche del calendario italiano della mountain bike e allo stesso tempo più riuscite, tanto che sono sempre di più le manifestazioni che richiedono la loro entrata nel calendario dello stesso. L’appuntamento per mettere la parola fine sull’edizione 2022 è fissato per il 4 dicembre presso la Rocca dei Papi a Montefiascone (VT), con inizio alle ore 16:00.

Il pomeriggio inizierà con la presentazione della prossima edizione del circuito, che si svilupperà attraverso 6 prove equamente divise fra Lazio e Toscana. Il calendario è già disponibile: la prima parte è riservata alla Toscana con la Bacialla Bike di Terontola (AR) il 12 marzo, la GF dell’Argentario a Porto Santo Stefano (GR) del 26 marzo e la Sinalunga Bike del 16 aprile nel territorio senese. Seconda metà tutta laziale con la Comini Race a Viterbo il 30 aprile, la Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (RM) il 28 maggio e la Est Est Est Marathon anticipata a Montefiascone (VT) per l’11 giugno. A seguire sarà la volta delle premiazioni, riservate ai primi 7 di ogni categoria. Di seguito ecco l’elenco dei vincitori assoluti: Filippo Arcangeletti (Temerari Tivoli/MJ), Stefano Sensi (Mtb Montefiascone/ELMT), Marco Starnoni (Cicli Montanini.it/M1), Stefano Fiorini (Alatri Bike/M2), Graziano Laudati (Acido Lattico Mtb Passo Corese/M3), Stefano De Santis (Donkey Bike Club Sinalunga/M4), Luca Chiodi (Custom4 Team Caselli/M5), Sergio Benedetti (Team Bike Palombara Sabina/M6), Alessandro Castellucci (Team Bike Orbetello/M7), Mauro Pollazzi (MBM/M8), Fabia Romana Costantini (Team Bike Palombara Sabina/W1), Valentina Ciuoli (Donkey Bike Club Sinalunga/W2) e Claudia Cantoni (Gc Canino/W3). Premiati anche i primi 3 assoluti: il migliore è risultato Luca Chiodi con 2.770 punti, appena 40 più di De Santis, terzo Fiorini con 2.140. Fra le donne la Costantini ha vinto con 3.450 punti contro i 3.350 della Cantoni e i 1.000 di Oriana Goretti (MBM). Fra le società primo il Team Bike Palombara Sabina davanti al Gc Canino e al Ciclissimo Bike. A fine premiazioni, verso le 17:30, apericena conclusivo per commentare e farsi gli auguri di Buone Feste presso l’Enoteca Viterbese, al piano terra della Rocca dei Papi. A quel punto l’edizione 2023 sarà già cominciata… Per informazioni: www.maremmatoscolaziale.it



