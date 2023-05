Politica Mozione via Pacificazione, Almirante e Berlinguer, FDI: Progetto di portata storica 25 maggio 2023

25 maggio 2023 104

104 Stampa



Redazione Grosseto: “La conferma della realizzazione di un progetto legato alla toponomastica, che però ha un alto valore politico e di portata storica, come quello di intitolare alcune vie cittadine alla Pacificazione nazionale, a Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, ci rende molto orgogliosi”. E’ quanto afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Grosseto per bocca del capogruppo Andrea Guidoni.

“L’idea di intitolare una strada della città a Giorgio Almirante, a Enrico Berlinguer e alla Pacificazione Nazionale, - commenta il gruppo consiliare FDI Grosseto - parte da lontano, e per Fratelli d’Italia è sempre stata di grande importanza. Un progetto che vuole andare oltre le ideologie, così da superare il passato e soprattutto guardare al futuro”. “La volontà di confermare il progetto del 2018, - proseguono i consiglieri comunali - con la nota denominazione delle tre strade cittadine vuol rappresentare un punto incontro tra quello che è stato e quello che potrebbe essere. Un messaggio chiaro: la storia non si può cambiare, ma anzi si deve analizzare e contestualizzare. Non si può ogni volta ricorrere alla conta dei morti per capire chi era dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata”. Pertanto, siamo orgogliosi di avviare questo processo che vuole appunto superare le ideologie, senza rinnegare il passato, ma con un occhio rivolto al futuro”. “È storia e non leggenda che Berlinguer e Almirante si vedessero e dialogassero tra di loro nei cosiddetti “anni di piombo”. Lo facevano con la coscienza e il bene comune di tutta la Nazione e per salvaguardare la democrazia nel nostro Paese. Il messaggio da raccogliere è proprio quello che seppero dare i due leader nell’evidenziare che è necessario appianare le ideologie, impedendo che si alzi ancora di più lo steccato tra gli italiani”, termina il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Grosseto.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Mozione via Pacificazione, Almirante e Berlinguer, FDI: Progetto di portata storica Mozione via Pacificazione, Almirante e Berlinguer, FDI: Progetto di portata storica 2023-05-25T16:51:00+02:00 379 it Mozione via della Pacificazione, via Almirante e via Berlinguer, gruppo consiliare FDI Grosseto: ““Progetto di portata storica” PT2M /media/images/fdi-grosseto-gruppo-consiliare-2023-12.jpg /media/images/fdi-grosseto-gruppo-consiliare-2023-12.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 25 May 2023 16:51:00 GMT