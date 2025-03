Motori: 49° Trofeo Maremma - 10° Rally Storico: il conto alla rovescia è iniziato

Verso le nozze d’oro del 2026 per la storica gara tirrenica. (foto cover Marco Ferretti)

Follonica: Il Trofeo Maremma è pronto a tornare sulle strade della costa tirrenica! L’evento si conferma appuntamento di spicco nella "Coppa di Zona CRZ7", affiancato dal "10° Rally Storico".

L’edizione numero 49, che anticipa il traguardo delle nozze d’oro del 2026, porta con sé diverse novità e importanti conferme. Come lo scorso anno, la gara partirà dal centro di Follonica, di fronte alla Gelateria Pagni in Piazza Guerrazzi, per concludersi domenica 6 aprile 2025 sul suggestivo lungomare della città.

UN EVENTO CHE COINVOLGE IL TERRITORIO

Il Trofeo Maremma si rinnova, e la città di Follonica abbraccia con entusiasmo la manifestazione, sostenuta con passione dal patron Paolo Santini, che ringrazia per la collaborazione le amministrazioni comunali di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino.

Questa storica competizione non è solo un grande evento sportivo, ma anche un’opportunità di promozione turistica: l’afflusso di partecipanti, team, addetti ai lavori e appassionati genera un impatto positivo sull’economia locale, con soggiorni medi di tre-quattro giorni e benefici concreti per il settore ricettivo.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2025

La 49ª edizione del Trofeo Maremma e il 10° Rally Storico si disputeranno il 5 e 6 aprile 2025.

Una delle principali novità riguarda proprio il Rally Storico, che vedrà l’inserimento di vetture del gruppo "Classic", prodotte tra il 1993 e il 2000.

Anche dal punto di vista logistico e del percorso, il Trofeo Maremma 2025 presenta interessanti aggiornamenti. La scuderia organizzatrice ha rinnovato il tracciato, introducendo una struttura a due tappe, studiata per rendere la competizione ancora più avvincente e spettacolare.

8 Prove Speciali

Un tratto in parte inedito

Un ritorno al passato che entusiasmerà i piloti

TUTTO PRONTO PER LO SPETTACOLO!

L’organizzazione ha completato il lavoro preparatorio e ora il Trofeo Maremma è pronto a regalare emozioni, con un occhio già puntato ai grandi festeggiamenti per il 50° anniversario nel 2026. Follonica sarà ancora una volta il cuore pulsante del motorsport!