MotoGP, l’imprenditore grossetano Roberto Martellini è pronto per il Gran premio dell’Emilia Romagna

Il titolare del Barracuda Cafè va al raddoppio. Dopo la partecipazione due settimane fa a Misano nel GP di San Marino, questo week-end nuovamente sul circuito con un “bar lounge” all’interno dell’area “hospitality” di Snipers, per la promozione dei prodotti della Maremma e della Toscana







Grosseto: Roberto Martellini raddoppia nel circuito della MotoGP. Dopo Misano del 6-8 settembre, bissa ancora la presenza sul circuito romagnolo dal 20 al 22 di questo mese. È davvero lunga la striscia di partecipazioni quest’anno per Barracuda Cafè di Roberto Martellini nel circuito della moto GP.

Il giovane imprenditore grossetano, titolare da oltre 20 anni del noto locale in via Monterosa a Grosseto specializzato in food e beverage, dopo le presenze di giugno nel circuito del Mugello, e quelle di agosto in Austria e di settembre a Misano, nel GP di San Marino, questo week-end, ritornerà nuovamente sul circuito della riviera romagnola per il GP dell’Emilia Romagna, valido quale 14esima prova del circuito della MotoGP.





Anche questa volta, solita formula, orami sperimentata e molto valida che tra l’altro sta dando molte soddisfazioni a Martellini e ai suoi sponsor. Da venerdì 20 settembre, l’imprenditore maremmano sarà presente, con un “bar lounge”, all’interno dei vari paddock dell’area “hospitality” di Snipers, per la promozione dei prodotti del territorio della Maremma e della Toscana. Quindi, dopo l’evento del GP di San Marino d’inizio mese con la partecipazione dei “Pastai in Maremma” di Roberto Delli che ha riscosso un grande successo per i prodotti, come pici e tortelli maremmani, molto apprezzati nel circuito, adesso riparte con quest'altro evento.





“Adesso, - dice Roberto Martellini – siamo pronti per questa nuova avventura, sempre a Misano, dopo che sono saltati i GP di India e Kazakistan, con la promozione del “Gin Prilius” di Castiglione della Pescaia della famiglia Cini, dove, durante l’evento in programma sabato 21 settembre proporremmo all’interno del paddock di Snipers, nel nostro lounge bar, moltissime varietà di cocktail”.





Martellini, imprenditore da sempre vicino al mondo dello sport, quindi si ripresenta a Misano il prossimo fine settimana con Barracuda Cafè all’interno dei paddock, nell’area hospitality riservata a Snipers, a stretto contatto con piloti, team e addetti ai lavori, per promuovere i prodotti agroalimentari e non solo del nostro territorio”. Grosseto e la Maremma, con Martellini, grazie alla grande passione per questo sport e all’intuizione imprenditoriale dello stesso, sarà ben rappresentata nel circuito internazionale della MotoGP.



Nelle foto relative al GP di San Marino del 6-8 settembre: Martellini assieme a Marco Fiorillo, Lisa Casini e Diego Giomarelli; Martellini assieme all'imprenditore grossetano Roberto Delli; paddock Snipers.