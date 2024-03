Morte del partigiano Gennaro Barboni, il ricordo di Donatella Spadi consigliera PD

Grosseto: «E’ con tristezza che ho appreso della scomparsa del partigiano Gennaro Barboni, nome di battaglia “Lu Feroce”. La sua storia ci insegna che la democrazia va difesa e custodita e che la pace è il bene più importante». Con queste parole la Consigliera regionale Pd Donatella Spadi, ricorda il concittadino Gennaro Barboni scomparso oggi all’età di 100 anni.

«Nella sua vita è stato parlamentare e sindaco della sua città natale, Matelica, ma poi si è innamorato di Follonica e della Maremma e da 25 anni ci ha accompagnato con il suo impegno e la sua vitalità. Ci mancheranno la sua forza e la sua umanità. Faremo tesoro dei suoi insegnamenti. Come diceva lui “dobbiamo essere tutti impegnati per la pace fra i popoli, la democrazia, la libertà e per il futuro dei giovani. Il 25 aprile si avvicina sarà anche l’occasione per ricordare tutti assieme l’amico e partigiano Barboni ”».