Moria Laguna, la raccolta intensiva del pesce già iniziata

Il sindaco «Abbiamo attivato 7 ditte locali in poche ore. Le operazioni sono a spese del Comune»



Orbetello: «Fino a questo momento sono stati raccolti intorno a 100 quintali di pesce morto che sono già in fase di smaltimento. Nel 2015 furono oltre 2000 quintali» a dirlo, a stretto giro dalla prima comunicazione riguardante la Laguna, è ancora il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, il quale annuncia anche che, nel giro di poche ore, sono state attivate 7 ditte locali per l'intensificazione della raccolta delle carcasse.

«Con il cambio del vento - dice ancora il sindaco - il pesce morto in maggior quantitativo è arrivato lungo le sponde di levante di Orbetello e Neghelli. Sono in fase di potenziamento gli interventi per la rimozione del pesce lungo sponda, iniziati una settimana fa. Si è conclusa da poco la riunione con sette ditte locali per l'attivazione, a spese del Comune, del servizio di raccolta lungo sponda a levante dalla diga fino a dopo Neghelli. L'inizio è previsto a partire dalle 17 di oggi (venerdì 26 luglio)».

«Ne darò tempestiva comunicazione - conclude il sindaco - anche al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani».