Monterotondo Marittimo: truffe agli anziani, come prevenirle

Incontro aperto alla cittadinanza con i Carabinieri, venerdì 25 novembre, alle ore 17:30, nella sala Consiglio, in via Bardelloni



Monterotondo Marittimo: È in programma a Monterotondo Marittimo, venerdì 25 novembre, alle 17:30, nella sala Consiglio in via Bardelloni, un incontro con i Carabinieri, aperto alla cittadinanza, per parlare del fenomeno delle truffe agli anziani.

L’iniziativa, organizzata dalla stazione dei Carabinieri di Monterotondo Marittimo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è finalizzata a prevenire questo genere di reati fornendo preziosi consigli e utili raccomandazioni ai cittadini. L’Arma spiegherà quali sono le truffe più ricorrenti e come difendersi.

“Invitiamo i cittadini a partecipare a questa iniziativa utilissima per imparare a riconoscere le situazioni di rischio – afferma il sindaco Giacomo Termine – anche in considerazione del fatto che le truffe stanno diventando sempre più sofisticate e che le persone anziane, soprattutto quelle che vivono da sole, sono le vittime ideali per mettere a segno con più facilità raggiri e furti.”