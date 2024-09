Montelaterone, interventi di valorizzazione e riqualificazione

Esperienze speciali, lavori pubblici, accoglienza per un paese speciale



Arcidosso: Il Comune di Arcidosso è consapevole della qualità che il paese di Montelaterone offre al territorio e di quanto questo piccolo borgo può proporre. Valorizzare e riqualificare Montelaterone, è uno degli obiettivi primari e, a questo scopo, sono state programmate una serie di azioni integrate di sostegno che ne prevedono il recupero ad una fruizione maggiore e una visibilità più ampia.





A Montelaterone, con il sostegno pubblico, già è nata la Cooperativa di comunità il Borgo (costituita per la maggior parte da donne) che ha creato un ostello che ha avuto nel 2023 circa 1.000 presenze turistiche (dati confermati anche per la stagione 2024) e un circolino che offre una serie di servizi. Questo ha contribuito a far ripartire il mercato immobiliare. In questo contesto sono già alcuni anni che il Comune ha scelto di far partire il processo di rilancio anche con un festival artistico, ideato dall’associazione culturale Melquiades con la direzione artistica del famoso Teatro Shabernack, che grazie alla sua formula itinerante ha fatto conoscere scorci suggestivi di Montelaterone.

Incanti Notturni non è uno spettacolo e contemporaneamente è lo spettacolo più bello del mondo fatto di silenzi, parole sussurrate e visioni. Per due notti, il 13 e il 14 settembre a partire dalle ore 21 a Montelaterone si potranno vivere momenti unici. Artisti creeranno a dei percorsi all'interno del paese e gli spettatori saranno parte di uno spettacolo mutevole nelle forme e nei contenuti. L'iniziativa è un percorso di conoscenza intima del borgo che consentirà a chi ci sarà di partecipare ad “un qualcosa” tra la passeggiata poetica e uno spettacolo vero e proprio. Nulla sarà artefatto a partire dalla voce degli artisti che “affiorerà” nel buio della notte senza essere amplificata.

Per Montelaterone sarà previsto un investimento di oltre 200.000 euro, provenienti dalla Regione Toscana, per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Rocca. Inoltre verrà affidato un incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico, per la realizzazione di una strada che dalla Madonna arrivi fino alla Roccaccia. Infine verrà affidato un ulteriore studio di fattibilità per la realizzazione di due parcheggi a servizio dei residenti e proprietari di seconde case.

L'Evento. Per partecipare a Incanti Notturni è obbligatorio prenotare georg.angelika@gmail.com - whatsapp 380 7735887.

Teatro Schabernack nasce in Germania dopo un intensa ricerca sul clown con allievi di Eugenio Barba e altri personaggi autorevoli. Dopo aver lavorato per due anni con una compagnia di teatro per ragazzi, decide di fare un lungo viaggio con trattori e carrozzoni da circo - dalla Germania attraversando le Alpi a passo di lumaca - e si stabilisce a Montelaterone, in provincia di Grosseto, facendo spettacoli nelle piazze di tutta la regione per diversi anni. Anche se i carrozzoni adesso sono parcheggiati, il loro viaggio e la loro ricerca continuano nelle infinite possibilità che offre un teatro vivo. Il Teatro Schabernack è comico ma non solo: a volte anche grottesco, drammatico, poetico ma sempre sorprendente e insolito, comunque diverso da quello che si definisce normalmente teatro di strada.

Nel 2006 ha festeggiato i 25 anni della sua presenza nel territorio toscano. Si è creato un grande repertorio di spettacoli, tanti di questi rappresentati nei più importanti festival del teatro di strada in Italia, ma anche in preziose rassegne (sia per adulti, sia per l’infanzia) in Germania, Italia, Svizzera e Spagna.