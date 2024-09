Attualità Fiorella Mannoia In Fiorella Sinfonica-Live con orchestra. Al via le prevendite 17 settembre 2024

Dopo il tour estivo tutto sold out, prosegue anche in autunno in teatro con orchestra sinfonica. Si annuncia oggi la tappa a Grosseto il 9 ottobre al teatro Moderno data a cura di LEG Live Emotion Group Grosseto: Dopo l’incredibile doppio evento speciale tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, ed il grande successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, che sta continuando a collezionare data dopo data tutti sold out nelle più belle location d’Italia, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia prosegue in autunno nella atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi appuntamenti. Con un’imperdibile anteprima l’11 ottobre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, seguita da numerose tappe a novembre e dicembre nei maggiori teatri italiani tra cui il Teatro Moderno di Grosseto che la accogliera’ il 9 ottobre, Fiorella, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. I biglietti per il 9 ottobre al Teatro Moderno di Grosseto sono disponibili da lunedi' 19 settembre , alle ore 15.00 su Ticketone La data e’ a cura di LEG Live Emotion Group

