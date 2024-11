Monte Argentario, con il PNRR un masterplan per il futuro del territorio

AdF e Comune di Monte Argentario presentano il programma degli interventi PNRR, oltre 4 milioni di euro di investimenti strategici per il futuro del territorio: distrettualizzazione, digitalizzazione e sostituzione reti per tutelare la risorsa idrica e offrire un servizio sempre migliore

Monte Argentario: Ammontano a oltre 4 milioni di euro gli investimenti strategici targati PNRR pianificati da AdF per il futuro di Monte Argentario e del suo territorio, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Sono quelli che interessano la rete idrica del territorio di Monte Argentario, progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per il territorio di Monte Argentario, che ha visto nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per quasi 5 milioni di euro e vedrà nuovi interventi già in programma per il prossimo.

“Grazie ad AdF per l’importante investimento che grazie ai fondi del PNRR, che è riuscito ad ottenere, riverserà sul nostro territorio – afferma il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli – Si tratta di interventi importanti e di ammodernamento della nostra rete, come amministrazione comunale ne siamo soddisfatti e garantiamo a AdF ogni forma di supporto e collaborazione”.

“Con questo masterplan di interventi targati PNRR prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio di Monte Argentario – illustra il presidente di AdF Roberto Renai -. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ringrazio il sindaco Arturo Cerulli e l’amministrazione comunale per la proficua sinergia, come ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori e l’apertura dei cantieri, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici per il territorio di Monte Argentario”.





“AdF ha colto le opportunità del PNRR per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, confermando l’impegno sostenuto in questi anni per Monte Argentario – dichiara l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari - Una sfida industriale importante e un volano per lo sviluppo del territorio, con infrastrutture all’avanguardia e nuove tecnologie come la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti, a vantaggio della comunità servita e dell’ambiente”.

Tanti gli interventi presenti nel masterplan. Oltre 3,5 milioni di euro per le numerose bonifiche di rete, tra le quali è già in corso quella in via Discesa del Valle, mentre è di prossimo avvio quella in via Caravaggio. Tra telecontrollo e distrettualizzazione, invece, nel triennio 2024 – 2026 sono previsti complessivamente investimenti per circa 184mila euro, con 80, 34 km di rete distrettualizzati a fine progetto.

La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete. Nel distretto Sant’Andrea a Porto Santo Stefano per preservare la rete di distribuzione verrà installato un riduttore di pressione statico passando da 14 bar a 5 bar. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate. Per quanto riguarda l’installazione dei nuovi misuratori smart, il parco contatori di Monte Argentario ha la quasi totalità dei contatori smart già installati e i rimanenti 288 lo saranno a breve.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità che seguiranno il procedere dei lavori; potrebbe inoltre essere richiesta la programmazione di chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF. Trattandosi di interventi strategici per il futuro del territorio, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e l’amministrazione comunale di Monte Argentario ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’apertura dei cantieri e l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su infrastrutture all’avanguardia a servizio di tutta la comunità.





Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.