Giornata dei nati prematuri 2024, le iniziative in Asl Toscana Sud Est

Grosseto: “Accesso a cure di qualità ovunque”. È il claim lanciato per della Giornata Mondiale della Prematurità 2024 che ogni anno, nel mondo, si celebra il 17 Novembre.

Un neonato su 10 nasce prematuro e ogni anno nel mondo sono oltre 13 milioni i bambini che nascono prematuri, 25 mila dei quali in Italia.

Un neonato viene definito prematuro quando nasce prima delle 37 settimane di gestazione. Al momento della nascita non ha ancora maturato del tutto i suoi organi ed apparati e, quindi, può non essere ancora pronto ad adattarsi in maniera autonoma alla vita fuori dal grembo materno. Il piccolo può aver bisogno di assistenza e cure all’interno dei reparti di Patologia Neonatale e di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), grazie al personale medico ed infermieristico altamente specializzato e con l’impiego delle più moderne attrezzature. Un contesto in cui fondamentale è la vicinanza dei suoi genitori, che sono parte integrante del suo percorso di crescita e di sviluppo. E il messaggio che Asl Toscana Sud Est e il dipartimento Materno infantile vuole lanciare per l’edizione 2024 della Giornata è che «ogni bambino, indipendentemente da dove nasce, ha diritto alle migliori cure possibili, con la vicinanza della sua famiglia».

E anche quest’anno, come ogni anno, nei punti nascita della Asl Toscana Sud Est la giornata si celebra con varie iniziative di carattere scientifico come il convegno sulla Prematurità che si è svolto a Siena il 15 Novembre cui si affiancano eventi rivolti alle famiglie organizzati in collaborazione con le numerose associazioni che sostengono i reparti di Neonatologia.

A Grosseto giovedì 14 Novembre è stata organizzata una festa per le famiglie in collaborazione con le associazioni ABIO, Cuore di Maglia e Mamme Peer. Erano presenti: i nati sotto le 36 settimane di età gestazionale dell'ultimo anno con i loro genitori, gli infermieri della Patologia Neonatale, alcuni tra i pediatri neonatologi della Pediatria e Neonatologia di Grosseto (Silvia Badii e Alessandra Tabarrini), la direttrice di Pediatria e Neonatologia di Grosseto Susanna Falorni, il direttore di Presidio Michele Dentamaro, le ostetriche della sala parto, l'associazione di volontariato ABIO e l'associazione di volontariato "Cuore di Maglia".

Ad Arezzo , a Villa Severi, per domenica 17 novembre alle 16,30 è in programma uno spettacolo di burattini e una serie di giochi dedicato alle famiglie dei neonati prematuri, organizzato dal Comitato Aretino Neonatologia APS con la collaborazione di Cuore di Maglia, La Tribù dei Nasi Rossi e l'associazione Latte di Mamma. In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità da oggi all'ingresso dell'Ospedale San Donato, è stato realizzato un allestimento allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà della prematurità in cui spicca il colore viola, simbolo della Giornata Mondiale della Prematurità.

