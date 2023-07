Mondo softball: le under 13 si laureano campionesse regionali

Termina con il Chieti la stagione della prima squadra e con la Fiorentina quella delle under 18



Grosseto: Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali. Nonostante nel weekend non siano riuscite a vincere contro il Padule (le due gare sono terminate 8-7 e 10-8 per la formazione di Sesto Fiorentino), le mini-biancorosse si sono prese la testa della classifica e l’accesso ai play-off nazionali. “Sono molto contento – dichiara Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 13 – della crescita tecnica e mentale della squadra. Quest’anno abbiamo compiuto una stagione straordinaria, ricca di tantissimi successi”.

Termina, invece, la stagione della prima squadra biancorossa in Serie B. Le grossetane non sono riuscite a imporsi contro la capolista Chieti, allo stadio Simone Scarpelli. I due match si sono chiusi sul risultato di 11-1 e 9-2 per la formazione ospite. “Sono state due partite difficili – commenta Elga Vannelli, manager del Big Mat Bsc Grosseto della prima squadra di softball -. Sottolineo le buone prestazioni di Verrecchia e Oliva in pedana e la forza della squadra che non ha mai mollato durante le due gare. La stagione si conclude con una valutazione molto positiva, dato che le ragazze sono ampiamente cresciute e hanno disputato delle ottime performance”.

Termina, infine, anche la stagione per il Big Mat Bsc Grosseto under 18. Mercoledì 5 luglio, allo stadio Simone Scarpelli, la Fiorentina baseball e softball si è aggiudicata per 11-1 e 9-7 (all’ultimo inning) i due match contro le biancorosse. “È stata una grandissima stagione – dice Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 – quella disputata dalle ragazze. Hanno mostrato grandi margini di crescita e di miglioramento, mettendo in campo sempre la massima professionalità, educazione e rispetto dell’avversario. Voglio inoltre ringraziare i dirigenti Franca Pastarini e Frank Maietta e il coach Fiorenzo Cappuccio perché senza il loro prezioso lavoro sarebbe difficile, se non impossibile, ottenere così tante soddisfazioni”.

