Mondo softball: la prima squadra non sfigura contro la prima in classifica

Under 18 e under 13 continuano a vincere, imponendosi contro Firenze softball e Sestese



È stato un weekend ricco di soddisfazioni per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. La prima squadra, impegnata nella complicata trasferta contro l'Atom's Chieti, cede il passo per 3-1 e 10-0 contro la prima in classifica. "Abbiamo disputato – commentano il manager Elga Vannelli e il coach Paolo Verrecchia della prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto – un'ottima gara uno. Le ragazze hanno combattuto fino all'ultimo inning, tenendo il risultato di 1-1 fino alla sesta ripresa. È chiaro, invece, che la stanchezza si è fatta maggiormente sentire nel secondo match. Dobbiamo continuare a lavorare, consapevoli che il nostro processo di crescita sta progredendo settimana dopo settimana".

Da sottolineare l’ottima performance di Verrecchia (autrice anche del punto siglato dalla squadra biancorossa) e di Franceschelli. Continuano a vincere e a convincere le under 18 del Big Mat Bsc Grosseto, guidate dal manager Paolo Verrecchia. Sabato 13 maggio, infatti, si sono imposte per 13-0 per manifesta al quarto inning contro il Firenze softball, sul diamante di Bagno a Ripoli. “Abbiamo gestito la gara – commenta Paolo Verrecchia – in maniera impeccabile. Le ragazze hanno messo in evidenza un ottimo status di salute, sia in fase offensiva che difensiva, con Childers perfetta in pedana e Franceschelli e Marianello letali in battuta”.

Infine, il grande spettacolo del weekend lo regalano le “pink pesti” del Big Mat Bsc. Le under 13, infatti, si sono imposte per 11-10 sul diamante della Sestese, mandando in visibilio tifosi e addetti ai lavori. “È stata una partita – spiega Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 13 di softball – davvero entusiasmante, con continui ribaltamenti del risultato. Le nostre ragazze sono una fucina di talento e spirito agonistico. Non smettono mai di stupire e di fornire prestazioni esaltanti, regalando a tutto il mondo biancorosso una stagione emozionante”.