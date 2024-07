Mondo softball: il Big Mat Bsc chiude la stagione in Serie B con una doppia vittoria

Vincono anche le pink pesti under 13 di Fiorenzo Cappuccio, imponendosi per 20-7 contro il Firenze softball



Grosseto: Doppia vittoria sul finale di stagione per la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball. Le ragazze, guidate da Elga Vannelli, si sono imposte in trasferta per 17-0 e 18-0 contro il Caserta. “Siamo soddisfatte – dichiara la manager Vannelli – di come abbiamo concluso la stagione. La squadra si è comportata molto bene in questi mesi, nonostante il calo di metà stagione, giocando con coraggio e voglia di vincere”.

Ottima vittoria anche per le under 13 biancorosse. Le pink pesti hanno avuto la meglio per 20-7 contro il Firenze softball nella penultima giornata di campionato. “Sottolineo – commenta Fiorenzo Cappuccio – la buona prova di Simoni in difesa, quella di Marcotulli in pedana e il felice debutto di Nocciolini”.