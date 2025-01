Moda, competenze e innovazione: due corsi di formazione per costruire il futuro del settore

Da Confcommercio Grosseto, arriva un’opportunità formativa unica e gratuita grazie ai finanziamenti GOL

Grosseto: Il 2025 inizia all'insegna della formazione di qualità nel settore moda. Confcommercio Grosseto presenta due corsi di formazione pensati per chi desidera entrare in un mondo in continua evoluzione, dove creatività, tecnologie e competenze relazionali sono le chiavi del successo. "Addetto al punto vendita del futuro" ed "Esperto in operazioni e procedure amministrative nel settore moda" sono le nuove opportunità offerte per formare professionisti capaci di rispondere alle sfide di un mercato sempre più esigente e dinamico.

Nel panorama commerciale in costante trasformazione, l'addetto al punto vendita non è più solo un venditore, ma un consulente in grado di offrire un'esperienza d'acquisto unica. Il corso "Addetto al punto vendita del futuro" di Confcommercio Grosseto nasce con l’obiettivo di preparare i partecipanti a rispondere a queste nuove esigenze, fornendo competenze trasversali che spaziano dalle tecniche relazionali alle competenze digitali.

Tra le materie trattate, il corso include l'insegnamento della lingua inglese per la vendita, la gestione della cassa e dei pagamenti digitali (POS, contactless, QR code, portafogli digitali), l’informatica applicata al retail e tecniche di marketing avanzate come lo storytelling dei prodotti, l'upselling e il cross-selling. Non solo teoria, ma anche applicazione pratica: i partecipanti imparano a creare esperienze d'acquisto personalizzate per fidelizzare i clienti.

Una delle novità più interessanti di questo corso è l'introduzione dell'armocromia, l’arte di consigliare i colori e gli stili che valorizzano l'immagine del cliente, e del visual merchandising, per progettare spazi di vendita che stimolino un'esperienza coinvolgente e memorabile.

La durata complessiva del corso è di 900 ore, suddivise in 470 ore di aula e simulazioni, 400 ore di stage in boutique di lusso, grandi magazzini e fiere di settore, e 30 ore di accompagnamento verso il mondo del lavoro. Confcommercio Grosseto sottolinea che si tratta di un percorso unico, che trasforma gli allievi in professionisti completi, capaci di relazionarsi con il cliente contemporaneo e offrire esperienze d'acquisto straordinarie.

Il secondo corso, “Esperto in operazioni e procedure amministrative nel settore moda”, è pensato per coloro che desiderano entrare nel cuore delle operazioni aziendali nel mondo della moda, con un focus specifico sulle piccole e medie imprese. Questo percorso fornisce competenze amministrative fondamentali per operare con efficacia nel contesto internazionale e in aziende del settore moda.

Il programma include materie come inglese commerciale, gestione internazionale, pratiche doganali, e contabilità aziendale. Viene inoltre approfondito l'uso delle tecnologie integrate come i software gestionali per la supply chain e la gestione amministrativa, fornendo competenze pratiche che permettono agli studenti di operare efficacemente con fornitori, clienti e team interni.

Il corso prevede anche un focus sulla comunicazione aziendale, fondamentale per instaurare relazioni efficaci con clienti e collaboratori, e sull'uso delle tecnologie digitali per il lavoro a distanza e l’automazione delle pratiche aziendali. Anche in questo caso, sono previste visite didattiche esclusive per permettere agli studenti di entrare direttamente in contatto con il mondo del lavoro.

La durata totale del corso è di 900 ore, suddivise in 470 ore di aula, 400 ore di stage presso aziende del settore moda, e 30 ore di attività di accompagnamento per il supporto nella transizione verso il mondo del lavoro.

Entrambi i corsi sono finanziati dal programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e offrono una formazione gratuita a coloro che soddisfano i requisiti di accesso. “Questa iniziativa offre un’opportunità concreta per chi è disoccupato o cerca una nuova carriera, permettendo di acquisire competenze altamente richieste nel settore moda senza alcun onere economico” specificano dall’associazione di categoria.

Iscrizioni aperte: i corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Gli interessati possono contattare l’agenzia formativa Confcommercio Grosseto in via Tevere 17 a Grosseto o inviare una mail a formazione@confcommerciogrosseto.it per maggiori informazioni e per verificare i requisiti per la partecipazione.