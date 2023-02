Cronaca Minore cade alle Macinaie, trasportato in urgenza al Misericordia di Grosseto 12 febbraio 2023

Redazione Amiata: I mezzi sanitari del 118 della Asl Toscana sudest sono intervenuti oggi, domenica 12 febbraio alle ore 14:55 nel comune di Castel del Piano, località Prato delle Macinaie per la caduta accidentale di un minore che è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Sul posto automedica Castel del Piano e una ambulanza della Misericordia sempre di Castel del Piano.

