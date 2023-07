Minoranza: Mozione per azzeramento temporaneo contributo e spese ambulatori medici

Quelli interessati sono delle frazioni di Grilli, Giuncarico e Castellaccia



Gavorrano: “La situazione dei medici di medicina generale sul comprensorio di Gavorrano desta oggi viva preoccupazione. Con l’imminente pensionamento del dr. Carlo Andrea Bicci, i cittadini gavorranesi saranno chiamati a scegliersi un altro medico tra quelli già presenti sul territorio o nei territori immediatamente limitrofi a Gavorrano. Una delle poche certezze in questa fase di riorganizzazione del servizio è che gli ambulatori di Grilli, Giuncarico e Castellaccia saranno di fatto chiusi in attesa che l’Azienda USL Toscana Sud Est individui nuovo personale medico che sostituisca il quiescente dr. Bicci.

È evidente la situazione di disagio che andranno a vivere i cittadini delle tre frazioni citate, i quali saranno costretti a muoversi in direzione di altri paesi per raggiungere il loro nuovo medico. Pensiamo alle tante persone anziane che vivono in questi tre piccoli borghi e quante difficoltà dovranno affrontare nei prossimi mesi, fin tanto che non sarà reperito un medico sostituente il dr. Bicci.





Con la mozione presentata in data odierna chiediamo al sindaco Stefania Ulivieri di sospendere provvisoriamente le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta n. 8 del 31.01.2022. In questa Delibera il Comune di Gavorrano stabilì alcuni mesi fa le tariffe che i medici di medicina generale devono corrispondere allo stesso Comune a titolo di “rimborso spese” per l’utilizzo delle strutture ambulatoriali. A titolo esemplificativo, il medico che utilizzerà l’ambulatorio di Giuncarico verserà al Comune la somma massima di 660,00 euro all’anno, mentre il medico che utilizzerà gli ambulatori di Grilli e Castellaccia verserà al Comune la somma massima di 600,00 euro all’anno per ciascuna struttura.

Al fine di agevolare l’utilizzo delle strutture ambulatoriali di Grilli, Giuncarico e Castellaccia, chiediamo al sindaco di sospendere la Delibera affinché l’uso degli appositi locali sia non oneroso per i medici. Riteniamo che questa misura, seppur apparentemente modesta, possa essere un primo passo per incentivare i medici di medicina generale ad usare i locali nelle tre piccole frazioni. Questa misura incentiverebbe, infatti, i medici già presenti sul territorio gavorranese ad aprire almeno un recapito settimanale nelle tre frazioni e contestualmente fungerebbe da ulteriore incentivo per il nuovo medico di medicina generale che dovrà insediarsi nel territorio.

Per le casse del Comune di Gavorrano non si tratta di cifre esorbitanti, in quanto complessivamente l’Amministrazione sarebbe chiamata a rinunciare ad una ipotetica entrata di poco inferiore ai 2.000,00 euro per un anno. Modesta misura che mira concretamente a rivolgere un primo passo in favore della risoluzione dei disagi e dei disservizi che i cittadini di Grilli, Giuncarico e Castellaccia si troveranno a vivere dai prossimi mesi”, concludono i Consiglieri comunali di minoranza, Andrea Maule (capogruppo), Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni.