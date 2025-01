Michael Supnick in concerto gratuito a BolsenArte

Il 18 gennaio, alle 18, al piccolo teatro Cavour

Bolsena: Il 18 gennaio, la magia del Dixieland arriverà al BolsenArte Winter Edition con un concerto gratuito ed esclusivo del jazzista Michael Supnick, uno dei più rinomati rappresentanti di questo genere musicale. L’appuntamento, che si terrà alle 18, al piccolo teatro Cavour, offrirà un'esperienza musicale unica, riportando il pubblico alle radici del jazz, con un repertorio che affonda le sue radici nello stile New Orleans di Buddy Bolden.

Il Dixieland, infatti, nasce direttamente dallo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans agli inizi del Ventesimo secolo. Le celebri "street parade" erano eventi vivaci che accompagnavano feste pubbliche come il Mardì Gras, manifestazioni, matrimoni e persino occasioni pubblicitarie. Questi eventi, spesso legati all’arrivo o alla partenza di un battello, a campagne elettorali o all’apertura di nuovi locali, avevano lo scopo di intrattenere e coinvolgere il pubblico con una musica coinvolgente e spettacolare. Il gruppo di Michael Supnick prende ispirazione proprio da queste formazioni storiche, utilizzando gli strumenti tipici dello stile Dixieland, che includono la cornetta o tromba, il trombone e il clarinetto nella sezione melodica, mentre la sezione ritmica è composta da contrabbasso o basso tuba, banjo o chitarra, e batteria. La cornetta o la tromba sono solitamente incaricate di suonare il tema principale, mentre il trombone e il clarinetto rispondono, creando un dialogo musicale dinamico e vivace. Michael Supnick è senza dubbio uno dei musicisti più rappresentativi del Dixieland. Ha collaborato con musicisti come Marcello Rosa, Renzo Arbore e Lino Patruno. Partecipa a Umbria Jazz con il suo gruppo “Supnick Swing” e per quattro anni ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del festival “Swing Marathon” in Albania. L’edizione invernale del festival BolsenArte è organizzata dal Comune di Bolsena, con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.