Mezzo milione di euro per gli impianti sportivi di Scarlino Scalo

I fondi arrivano da un finanziamento regionale e dal bilancio comunale. Il sindaco Travison: «Finalmente riqualifichiamo l’area sportiva: verranno realizzati un campo da padel, un percorso fitness e sarà sistemata l’area sagre»

Scarlino: Il Comune di Scarlino si è aggiudicato un finanziamento regionale per l’impiantistica sportiva parti a circa 337mila euro. L’ente si è qualificato al terzo posto nella classifica regionale ottenendo quasi la somma totale richiesta. Un grande risultato per l’Amministrazione comunale che così può pianificare i lavori e rimettere a bando la gestione degli impianti sportivi, bando che fino ad oggi era andato deserto per le condizioni dell’area che ha, indubbiamente, necessità di essere riqualificata.

«Un ottimo risultato grazie all’impegno della giunta e degli uffici che hanno presentato un progetto valido che è riuscito ad arrivare al terzo posto nella classifica del finanziamento regionale – spiega il sindaco Francesca Travison –. Il cofinanziamento comunale è pari a 57.500 euro e non solo. Abbiamo altri 145mila euro utili a completare l’opera per rendere l’area sportiva completamente rinnovata. In totale investiremo 540mila euro e i lavori partiranno entro la fine dell’anno come impone il bando stesso». Il progetto, che potrebbe subire delle variazioni in fase di progettazione esecutiva, prevede un campo da paddle, la riqualificazione del campo da bocce coperto, la sistemazione e trasformazione dei campi da bocce, la realizzazione di un percorso fitness, la sistemazione degli spogliatoi e dell’area sagre».