Metinvest-Danielli: Fabrizio Rossi (FDI): "Giani se ne assume merito senza conoscere progetto"

Piombino: “Lo sport preferito da Eugenio Giani è quello di parlare senza avere la minima conoscenza di quello che afferma. Ultima prova ne è il maldestro tentativo di appropriarsi del merito relativo al progetto Metinvest-Danieli a Piombino.

Anche stavolta, il Presidente della Regione Toscana associa la siderurgia al rigassificatore, ignorando il fatto che quest’ultimo non sarà a servizio della fabbrica, piuttosto alla rete nazionale del gas. Un umile consiglio a Giani: studi di più o, almeno, ascolti coloro che ne sanno più di lui, come Francesco Ferrari, il sindaco di Piombino, che sta guidando con equilibrio e visione il progetto Metinvest-Danieli, tra garanzie ambientali e sviluppo economico; senza ambiguità, storture, e con padronanza degli aspetti nel loro insieme, nell’esclusivo interesse dei piombinesi”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.