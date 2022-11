Meteo. Come sarà il tempo venerdì 25 novembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà da variabile a molto nuvoloso. Previste piogge dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 6-7°, massime con valori attorno ai 12-14°. Venti moderati in rinforzo di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale nuvoloso. In arrivo una perturbazione di origine atlantica che porterà le prime piogge a partire dalla parte settentrionale della regione. Temperature minime stazionarie, con valori attorno ai 6-7°, massime con valori attorno ai 12-13°. Venti da moderati a forti di direzione variabile. Mare mosso.